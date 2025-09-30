SentinelOne nomina Ana Pinczuk President of Product & Technology

S), leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha nominato Ana Pinczuk quale President of Product & Technology, con effetto immediato. In tale ruolo, Pinczuk guiderà l’organizzazione globale di SentinelOne dedicata ai prodotti e alla tecnologia, che include le attività di R&D, l’AI e platform engineering, nonché la gestione dei prodotti e le attività connesse alla tecnologia.

Pinczuk è una manager esperta con quasi 30 anni di carriera alle spalle per aver contribuito alla crescita di aziende leader nel settore dei servizi SaaS e di cybersecurity. Pinczuk fa parte del Consiglio di amministrazione di SentinelOne dal 2022, il che le ha consentito di acquisire una buona conoscenza della strategia, della cultura e della roadmap tecnologica dell’azienda. La leadership di Pinczuk è dimostrata dai numerosi ruoli di responsabilità ricoperti in materia di prodotti e tecnologia presso HPE, Anaplan, Veritas e Symantec, nonché dagli incarichi di executive ai vertici di Cisco e AT&T. Pinczuk ha inoltre preso parte agli organi direttivi di diverse aziende di servizi SaaS e di sicurezza, tutt’ora in forte crescita.

Pinczuk subentra a Ric Smith, che dal 2021 ha ricoperto diversi ruoli direttivi tecnologici in SentinelOne e che lascerà l’azienda per perseguire nuove opportunità.

“Ana è nella posizione ideale per accelerare il nostro percorso di innovazione in un momento centrale per SentinelOne”, ha affermato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “Mentre ci accingiamo a intraprendere una nuova fase di crescita, la comprovata esperienza di Ana nella strutturazione di organizzazioni tecnologiche e di prodotto di livello mondiale, nonché la sua profonda comprensione delle strategie di SentinelOne, ci consentiranno di realizzare soluzioni di sicurezza più intelligenti, autonome e veloci per l’era dell’AI. Vorrei poi ringraziare Ric Smith per la direzione e il contributo fornito nel trasformare SentinelOne in un’azienda leader nel settore delle piattaforme di sicurezza basate sull’AI”.

“SentinelOne ha gettato le basi per la sicurezza nel mondo guidato dall’AI, introducendo innovazioni leader di settore” ha affermato Ana Pinczuk, president of Product & Technology di SentinelOne. “E’ per me un onore entrare a far parte di questo team e di contribuire a guidarne la prossima fase di innovazione, espandendo la nostra piattaforma AI-native, promuovendo il SOC autonomo e consentendo ai clienti di rimanere all’avanguardia sfruttando la potenza dell’AI in un contesto di sicurezza sempre più complesso”.