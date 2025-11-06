GIOVANI DI FORZA ITALIA SODDISFATTI PER NOMINA STRAFACE ASSESSORE REGIONALE

CORRADO: SEGNALE IMPORTANTE ANCHE VERSO TERRITORIO

È quanto dichiara il coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Gianni Corrado facendosi portavoce della grande soddisfazione da parte degli iscritti e simpatizzanti per l’importante riconoscimento e l’assegnazione delle deleghe all’inclusione sociale, sussidiarietà e welfare, pari opportunità e benessere animale.

ESPERIENZA E SENSIBILITÀ PER UNA CALABRIA PIÙ SOLIDALE

Siamo certi – conclude Corrado – che l’Assessore Straface saprà mettere a frutto la sua esperienza e la sua sensibilità per costruire una Calabria più solidale, inclusiva e vicina alle persone. A lei vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e il pieno sostegno del movimento giovanile di Forza Italia. – (Fonte: Forza Italia Giovani – Corigliano-Rossan0.