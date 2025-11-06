The White House Update, PUNTATA 7: Trump vs Mamdani (VIDEO)

WASHINGTON DC – Le elezioni di midterm hanno portato una serie di vittorie significative per il Partito Democratico. Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, diventando il primo musulmano e il primo sudasiatico a ricoprire la carica.

In Virginia, Abigail Spanberger diventa la prima governatrice donna, mentre nel New Jersey Mikie Sherrill conquista la guida dello Stato, la prima democratica a farlo.

In California, gli elettori hanno approvato la ridefinizione dei distretti elettorali voluta dai Democratici.

Un duro colpo per Trump e i repubblicani

I risultati rappresentano una battuta d’arresto per il presidente Donald Trump, che ha ammesso come lo stallo del governo e la bassa partecipazione dei suoi sostenitori abbiano pesato sulle performance repubblicane.

Nonostante le critiche pubbliche a Mamdani — definito “estremista” e “comunista” — Trump avrebbe riconosciuto in privato le sue doti politiche e oratorie.

Clima teso tra New York e il governo federale

Il rapporto tra il neo-sindaco e l’amministrazione federale si annuncia teso. Trump ha minacciato di ridurre i fondi federali destinati alla città, aprendo la strada a possibili battaglie legali. Mamdani, nel discorso della vittoria, ha risposto con fermezza: “Alza il volume”, promettendo che New York City sarà un modello di resistenza politica e amministrativa.

Una nuova fase di confronto

Queste elezioni segnano l’inizio di una nuova fase di sfida tra le grandi città americane e il governo federale. I Democratici celebrano le vittorie, ma la partita politica e legale è appena iniziata.