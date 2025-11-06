The White House Update, PUNTATA 7: Trump vs Mamdani (VIDEO)

da
Stefano Scibilia
-
0
3

WASHINGTON DC –  Le elezioni di midterm hanno portato una serie di vittorie significative per il Partito Democratico. Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, diventando il primo musulmano e il primo sudasiatico a ricoprire la carica.
In Virginia, Abigail Spanberger diventa la prima governatrice donna, mentre nel New Jersey Mikie Sherrill conquista la guida dello Stato, la prima democratica a farlo.
In California, gli elettori hanno approvato la ridefinizione dei distretti elettorali voluta dai Democratici.

Un duro colpo per Trump e i repubblicani

I risultati rappresentano una battuta d’arresto per il presidente Donald Trump, che ha ammesso come lo stallo del governo e la bassa partecipazione dei suoi sostenitori abbiano pesato sulle performance repubblicane.
Nonostante le critiche pubbliche a Mamdani — definito “estremista” e “comunista” — Trump avrebbe riconosciuto in privato le sue doti politiche e oratorie.

Clima teso tra New York e il governo federale

Il rapporto tra il neo-sindaco e l’amministrazione federale si annuncia teso. Trump ha minacciato di ridurre i fondi federali destinati alla città, aprendo la strada a possibili battaglie legali. Mamdani, nel discorso della vittoria, ha risposto con fermezza: “Alza il volume”, promettendo che New York City sarà un modello di resistenza politica e amministrativa.

Una nuova fase di confronto

Queste elezioni segnano l’inizio di una nuova fase di sfida tra le grandi città americane e il governo federale. I Democratici celebrano le vittorie, ma la partita politica e legale è appena iniziata.

Articolo precedenteUsa military action to overthrow Venezuelan President Nicolás Maduro. Intervento militare americano per rovesciare il Presidente Venezuelano Maduro
Stefano Scibilia

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here