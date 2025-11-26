FONDI PER COMUNI MARGINALI

Contribuire a promuovere la rigenerazione e rivitalizzazione del borgo e stimolare la nascita di nuove esperienze imprenditoriali che valorizzino il patrimonio locale e distintivo di Saracena. Risorse come quelle messe a disposizione attraverso il Fondo di sostegno ai Comuni marginali rappresentano un’opportunità preziosa per porre un freno al fenomeno dello spopolamento, trattenere e rendere protagonisti i nostri giovani di un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile.

IL SINDACO: OPPORTUNITÀ PREZIOSA PER COMBATTERE SPOPOLAMENTO

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo invitando soprattutto i giovani residenti a cogliere le opportunità rappresentate dall’avviso rivolto alle piccole e medie imprese, comprese quelle già attive sul territorio comunale.

TERMINI PER PRESENTALE LE DOMANDE SCADONO IL 10 DICEMBRE

Con una dotazione complessiva di 47 mila euro l’avviso prevede l’assegnazione di un contributo da 3 mila a 10 mila euro per chi avvia, ad esclusione di enti ed associazioni, una nuova attività nel perimetro comunale. Le domande, attraverso l’apposito modello, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 10 dicembre via posta o PEC all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it.

LA GRADUATORIA, PIÙ PUNTI PER CHI INVESTE NEL CENTRO STORICO

7 punti per chi decide di collocare la propria attività nel centro storico; 5 al di fuori; 18 punti se il candidato ha meno 30 anni; 15 punti se è di età compresa tra i 31 ed i 40 anni; 5 se supera i 41 anni. La graduatoria terrà conto della localizzazione dell’attività e dell’età del proponente. In caso di parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione.