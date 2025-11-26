Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, colpiti due membri della Guardia Nazionale: sospettato arrestato

WASHINGTON DC – I due membri della Guardia Nazionale della West Virginia colpiti da arma da fuoco nei pressi della Casa Bianca sarebbero ancora vivi. Lo ha chiarito il governatore Patrick Morrisey, che sui social ha parlato di “notizie contrastanti” sulle loro condizioni. In un primo momento aveva riferito della loro morte, salvo poi correggere rapidamente la dichiarazione, definita un errore dovuto alla confusione iniziale.

Morrisey ha ribadito il sostegno alle famiglie dei militari e ha chiesto ai cittadini di mantenere la calma mentre le autorità federali raccolgono informazioni più precise.

L’appello del vicepresidente J.D. Vance

Anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è intervenuto sulla vicenda, pubblicando su X un messaggio rivolto al Paese:

«Vorrei che tutti coloro che hanno fede pregassero per quei due soldati della Guardia Nazionale».

Le sue parole arrivano in un clima di forte apprensione, mentre Washington resta ancora sotto controlli rafforzati.

L’attacco nel cuore della capitale

La sparatoria è avvenuta nei pressi del Club Quarters Hotel, tra 17th Street e I Street NW, a nord-ovest della Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio ha colpito l’area in un orario di grande passaggio, spingendo la polizia ad isolare rapidamente diversi isolati e a predisporre un vasto cordone di sicurezza.

Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington ha confermato in un post ufficiale che un sospettato è stato arrestato. Non sono stati diffusi al momento dettagli su identità e movente, mentre gli investigatori lavorano con il supporto di agenzie federali, tra cui Secret Service e ATF.

La Casa Bianca monitora: “Il presidente è stato informato”

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che l’amministrazione «sta monitorando attivamente questa tragica situazione» e che il presidente è stato aggiornato in tempo reale.

Il commento di Trump da Florida

Il presidente Donald Trump, attualmente in Florida, ha reagito con toni durissimi su Truth Social:

«L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale […] pagherà un prezzo altissimo».

Trump ha confermato che entrambi i militari sono gravemente feriti e ricoverati in due ospedali diversi, aggiungendo un messaggio di sostegno alle forze armate e alle forze dell’ordine:

«Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale. Io e l’Ufficio Presidenziale siamo con voi».

Verifiche dell’Italia: possibile coinvolgimento di connazionali

La Farnesina ha fatto sapere che l’Ambasciata d’Italia a Washington sta verificando l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani nella sparatoria. Al momento non è stata confermata alcuna presenza tra i feriti o tra le persone coinvolte.

Blocco temporaneo dei voli al Ronald Reagan Airport

L’attacco ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo. La Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto uno stop temporaneo ai voli in partenza e in arrivo al Ronald Reagan National Airport, a causa delle operazioni di polizia in corso nel centro della capitale.

Le attività aeroportuali sono state ripristinate solo dopo il via libera delle forze dell’ordine, quando la situazione è stata considerata sotto controllo.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’attacco, il movente e il profilo del sospettato. Interrogatori, analisi balistiche e la revisione dei filmati di sorveglianza saranno determinanti nelle prossime ore per chiarire un episodio che ha scosso uno dei luoghi più sorvegliati degli Stati Uniti.