CALOVETO NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis), a Caloveto saranno stabilizzati tutti; anche i lavoratori ultrasessantenni che erano stati inizialmente collocati fuori bacino ed esclusi da una possibile selezione.

IL SINDACO: TRA I PRIMI COMUNI A COGLIERE OPPORTUNITÀ

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza che confermando l’impegno portato avanti dall’Amministrazione Comunale, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e che contribuisce a mettere la parola fine ad una condizione di precariato che durava da anni.

Caloveto – aggiunge il Primo Cittadino – è stato tra i primi comuni ad aver colto e fatta propria l’opportunità resa possibile dall’intesa raggiunta tra la Regione Calabria ed i sindacati attraverso la quale si dà la possibilità anche alle persone in età da pre-pensionamento di poter essere selezionate e stabilizzate.

I PROSSIMI STEP: SELEZIONE E ASSUNZIONE DAL NUOVO ANNO

I prossimi step prevedono l’avvio della selezione attraverso il Centro per l’impiego e poi, presumibilmente dal 1° gennaio, l’assunzione a tempo parziale per 18 ore settimanali, indeterminato delle 4 unità di personale addetto alla manutenzione del verde.