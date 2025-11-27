CALOVETO NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

da
Luigi Cignoni, Direttore
-
0
4

Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis), a Caloveto saranno stabilizzati tutti; anche i lavoratori ultrasessantenni che erano stati inizialmente collocati fuori bacino ed esclusi da una possibile selezione.
IL SINDACO: TRA I PRIMI COMUNI A COGLIERE OPPORTUNITÀ
È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza che confermando l’impegno portato avanti dall’Amministrazione Comunale, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e che contribuisce a mettere la parola fine ad una condizione di precariato che durava da anni.
Caloveto – aggiunge il Primo Cittadino – è stato tra i primi comuni ad aver colto e fatta propria l’opportunità resa possibile dall’intesa raggiunta tra la Regione Calabria ed i sindacati attraverso la quale si dà la possibilità anche alle persone in età da pre-pensionamento di poter essere selezionate e stabilizzate.
I PROSSIMI STEP: SELEZIONE E ASSUNZIONE DAL NUOVO ANNO
I prossimi step prevedono l’avvio della selezione attraverso il Centro per l’impiego e poi, presumibilmente dal 1° gennaio, l’assunzione a tempo parziale per 18 ore settimanali, indeterminato delle 4 unità di personale addetto alla manutenzione del verde.

Articolo precedenteFONDI PER COMUNI MARGINALI
Prossimo articoloMELISSA PIANTA DUE GLICINI PERMANENTI NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA VIOLENZA
Luigi Cignoni, Direttore

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here