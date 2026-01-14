GRANDE EMOZIONE PER FIAMMA OLIMPICA NELLA MIA VARESE

VARESE – “Con l’arrivo della Fiamma olimpica in Lombardia sentiamo davvero di essere vicinissimi al traguardo: tra 23 giorni prenderà il via il più importante evento sportivo del mondo, quello che mancava alla storia della nostra regione e che presto avremo l’onore di ospitare. Dimostreremo, ancora una volta, cosa significhi essere lombardi e di cosa sia capace la nostra gente”. Parte da questa considerazione il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Varese per la tappa del passaggio della Fiamma olimpica.

“Non nascondo un’emozione particolare, una grande emozione, nel vivere questo momento nella mia Varese: questa Fiamma – aggiunge il governatore – rappresenta la concretizzazione di un sogno che, come Lombardia, abbiamo scelto di inseguire con determinazione fin dal 2019. Le Olimpiadi sono un’occasione unica e irripetibile per la nostra terra: non solo 18 giorni di gare, ma una grande eredità per i territori che le ospitano”.

“Tappa dopo tappa – prosegue il presidente – la Fiamma percorrerà tutta la Lombardia, da Varese alla Brianza, dai nostri bellissimi laghi fino alle nostre valli e alle montagne che ospiteranno le gare. Ogni territorio che la accoglie racconta una storia di eccellenza, di lavoro, di passione e di saper fare, ossia la nostra identità lombarda. È un percorso che unisce le comunità, le famiglie e i giovani, all’insegna dello sport, della sana competizione e della pace”.

“La Lombardia è pronta. Siamo pronti – conclude Attilio Fontana – ad accogliere gli atleti e le competizioni più prestigiose. Assicurando tutto ciò che serve per gestire un evento che porterà qui milioni di persone tra atleti, staff e turisti oltre ai 3 miliardi di telespettatori che ci seguiranno in tutto il mondo”.

La Fiamma che oggi fa il suo ingresso in Lombardia concluderà il suo viaggio a Milano il 6 febbraio, dopo aver attraversato tutto il Paese.