TROPEA, FA BENE REGIONE A CONSIDERARLA PARTE INTEGRANTE DELLE PROPRIE STRATEGIE DI MARKETING

Siamo stati orgogliosi di poter condividere con partner istituzionali così importanti, da SSI Sport & Events al Ministero per lo Sport e i Giovani, dal nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, alla Federazione Italiana Vela, passando dal CONI, inclusa Calabria Straordinaria e l’assessorato al turismo della Regione Calabria, quattro giorni di sport e mare che hanno visto la partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale; una vetrina preziosa per il rafforzamento della reputazione, non solo di Tropea come destinazione in grado di ospitare grandi eventi sportivi, ma dell’intera Calabria.

Ho molto apprezzato – continua il Primo Cittadino – l’approccio sottolineato dall’assessore al turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, che sintetizza l’importante cambio di paradigma nell’approccio alla programmazione e progettazione di eventi e alla promozione turistica della regione in Italia e nel mondo.

È da considerare, infatti, superato il metodo prevalso spesso in passato in base al quale Tropea, come brand ampiamente riconosciuto, non abbia necessità di essere considerata, sostenuta e promossa nelle politiche regionali di settore. Evidentemente non era e non è così. Siamo contenti – aggiunge – che l’assessore Calabrese condivida con noi il fatto che non ci riteniamo una destinazione arrivata al traguardo, ma, anzi, impegnati in un percorso di continua differenziazione dei target; di sempre più compiuta destagionalizzazione e di innalzamento dei livelli di qualità nella proposta e nell’accoglienza dell’ospite.

Bene fa, quindi, la Regione a considerare Tropea parte integrante nelle proprie azioni di marketing anche perché, investire sulle carte migliori a disposizione, sulle punte di diamante della propria dotazione turistica non significa circoscrivere, come nel caso di Tropea, l’effetto della comunicazione turistica alla sola città, ma equivale ad amplificare in maniera esponenziale, attraverso una destinazione vincente, l’immagine e la percezione complessiva di tutti i territori e della Calabria in generale.

Con questa consapevolezza – ribadendo la nostra gratitudine a Difesa Servizi Spa e alla Marina Militare e la nostra collaborazione con la Regione, riteniamo di essere nelle condizioni di candidarci ad ospitare anche la prossima edizione, impegnandoci insieme a tutti gli altri co-organizzatori a renderla sempre migliore.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì, tra gli interventi del talk promosso nell’ambito del Nastro Rosa Tour – Il Giro d’Italia a Vela 2026, dal titolo Calabria in crescita grazie a turismo ed export – le eccellenze del territorio si raccontano. Ospitato ieri (domenica 28) all’interno del Villaggio della Vela, sul Lungomare, coordinati dal giornalista ANSA, Alessandro Sgherri, al momento di confronto sono intervenuti anche l’AD di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente dell’Associazione Albergatori di Tropea, Massimo Vasinton, il Presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea IGP Calabria, Giuseppe Laria e l’Assessore della Regione Calabria con delega al turismo, lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese.