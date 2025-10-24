Sintesi delle notizie in merito alle sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea contro la Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato ieri che Trump ha imposto queste sanzioni per fare pressione sulla Russia e ha osservato che le sanzioni sono “un atto ostile nei confronti della Russia“.

Putin ha affermato che le azioni di Trump stanno danneggiando le relazioni tra Russia e Stati Uniti e sconvolgendo il mercato energetico globale.

Putin ha continuato a sostenere la resilienza economica russa in merito alle sanzioni occidentali, affermando che “la Russia si sente fiduciosa e stabile nonostante alcune perdite”, ma ha osservato che “non c’è nulla di buono o piacevole” nelle nuove sanzioni statunitensi contro la Russia – un riconoscimento implicito che le sanzioni danneggeranno l’economia russa.

“Putin dice che le sanzioni americane non avranno un impatto significativo sull’economia russa? Ve lo saprò dire tra sei mesi“. E’ la risposta sarcastica di Donald Trump ad un reporter.

Secondo quanto riferito, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) e le compagnie petrolifere indiane stanno riducendo significativamente gli acquisti diretti di petrolio russo nel breve termine.

L’Unione Europea (UE) ha approvato il suo 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato principalmente al settore energetico russo.

Reuters ha riferito il 23 ottobre, citando diverse fonti commerciali, che le principali compagnie petrolifere statali della RPC – tra cui PetroChina, SinoPec, CNOOC e Zhenhua Oil – hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo via mare “almeno nel breve termine”.

Fonti commerciali hanno riferito a Reuters che Rosneft e Lukoil vendono la maggior parte del petrolio alla RPC indirettamente, passando per intermediari, ma che le raffinerie cinesi sono più propense a sospendere gli acquisti per valutare l’impatto delle sanzioni.

Le fonti commerciali hanno affermato che le raffinerie indipendenti della RPC probabilmente cercheranno comunque di acquistare petrolio russo nonostante le sanzioni.

Bloomberg e Reuters hanno riferito ieri, citando raffinerie e fonti del settore, che le raffinerie indiane ridurranno significativamente le importazioni di petrolio russo a causa delle sanzioni statunitensi.

Una fonte del settore ha dichiarato a Reuters che il taglio delle importazioni di petrolio russo da parte dell’India sarà “massiccio”, ma non totale o immediato, poiché le raffinerie indiane importeranno comunque alcuni barili di greggio russo tramite intermediari.

Alti funzionari del Cremlino hanno pubblicamente definito gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump come avversari della Russia e “ostili” nei confronti della Russia, in risposta alle sanzioni statunitensi contro il settore energetico russo.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha dichiarato ieri, sia sul suo account Telegram in inglese che in russo, che “gli Stati Uniti sono avversari della Russia” e che gli Stati Uniti stanno ora abbracciando pienamente il loro “sentiero di guerra contro la Russia”.