Richmond (VA), sparatoria a Southside Plaza: Ragazzo trovato morto in un fast food

RICHMOND (VA) – Un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto dalla polizia in un fast food a Southside Plaza. Gli agenti sono giunti sul posto dopo una segnalazione giunta dal blocco 4100 di Hull Street poco prima delle 19:40 di domenica 5 marzo. Il ragazzo si chiamava Davonte Strus e sul suo corpo sono stati trovati diversi proiettili. Starà adesso al medico legale determinare le cause e le modalità del decesso, mentre la polizia, capitanata dal detective A.Sleem, sta eseguendo ulteriori indagini per identificare l’autore del gesto.