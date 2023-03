Washington, un viaggio attraverso l’evoluzione dell’uomo al National Museum of Natural History (VIDEO)

WASHINGTON DC – Il National Museum of Natural History si trova nel National Mall e ha visto la luce nel 1910. Con i suoi 125 milioni di esemplari riesce a fornire un quadro chiaro della storia dell’umanità. Il suo ruolo non è solo quello di accogliere visitatori da tutto il mondo, ma anche quello di essere un centro di ricerca dove lavorano 158 scienziati.

Le sale espositive sono tutte suddivise per temi. All’ingresso del museo si trova la sala centrale dove è esposto un gigantesco elefante imbalsamato che anticipa l’ingresso nella sala dei mammiferi, con le riproduzioni degli animali che hanno ricevuto diversi premi per il modo in cui vengono esposte al pubblico. In occasione del centesimo anno del museo nel 2010 è stata creata una sala dedicata alle origini dell’uomo con 75 crani di ominidi che ci permettono di risalire alla nostra evoluzione.

La ristrutturazione più recente è quella della sala degli oceani che ospita 674 specie marine e riproduzioni gigantesche di balene. Non meno spettacolare è la sala dei dinosauri che esibisce scheletri fossili e riproduzioni a grandezza naturale fra cui spicca l’enorme scheletro del Tyrannosaurus Rex.

Uno dei dipartimenti più importanti è sempre stato quello sui minerali e sulla geologia, difatti la National Gem and Mineral Collection è una delle più significative al mondo. Tra le varie sezioni vi sono vari spazi dedicati alle culture dei popoli africani, alle antiche civiltà egiziane, all’antica Grecia e all’antica Roma. Un museo, quello di storia naturale, che ci fa sentire piccoli pensando a tutto quello che abbiamo intorno e a ciò che ancora oggi c’è da salvaguardare se vogliamo portare avanti quella che è già una splendida storia, la nostra storia.

Di seguito il servizio dedicato al National Museum of Natural History