L’Ambasciata Russa in Italia contro la produzione di munizioni e bombe in Sardegna

Beh, vorrà dire che considereremo le «umanissime» munizioni sarde come un segno della gratitudine italiana per gli investimenti che la Russia ha fatto negli ultimi anni e per il decennale, grande contributo che i turisti russi hanno dato allo sviluppo economico dell’isola.”

Giorno dopo giorno accusse sempre piu’ pressanti verso i Paesi che stanno sostenendo l’Ucraina dichiarandoli, al momento, non espressamente parti belligeranti. L’escalation verso una guerra globale sta assumendo contorni sempre piu’ preoccupanti. Intanto gli italiani, vanno in vacanza come se nulla fosse. Proprio come nell’estate del 1914.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@cacelli.com