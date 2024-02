Caso Capitol Hill, Trump a processo senza immunità

RICHMOND (VA) – Una commissione federale d’appello ha stabilito nella giornata di ieri che Donald Trump potrà essere processato con l’accusa di aver complottato per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, respingendo le affermazioni del tycoon secondo cui sarebbe immune da procedimenti giudiziari .

È la seconda volta che i giudici respingono le argomentazioni sull’immunità di Trump, affermando che può essere perseguito per azioni intraprese mentre era alla Casa Bianca e nel periodo precedente al 6 gennaio 2021, quando una sua folla i sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti. Ma pone anche le basi per ulteriori ricorsi da parte dell’ex presidente repubblicano che potrebbero raggiungere la Corte Suprema degli Stati Uniti. Il processo era originariamente fissato per marzo, ma è stato rinviato la settimana scorsa e il giudice non ha fissato immediatamente una nuova data.

La decisione della data del processo comporta enormi implicazioni politiche, con il candidato repubblicano alle primarie che spera di ritardarlo fino a dopo le elezioni di novembre. Se Trump dovesse avere la meglio sull’attuale presidente Joe Biden, potrebbe presumibilmente provare a sfruttare la sua posizione di presidente per ordinare l’archiviazione dei casi federali o potrebbe potenzialmente chiedere la grazia per se stesso.

La corte d’appello è stata al centro della controversia sull’immunità dopo che la Corte Suprema lo scorso mese aveva dichiarato che ne sarebbe rimasta fuori, almeno temporaneamente, respingendo la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di emettere una sentenza rapida.

La questione giuridicamente non verificata davanti alla corte era se gli ex presidenti potessero essere perseguiti dopo aver lasciato l’incarico per azioni intraprese alla Casa Bianca relative ai loro doveri ufficiali. La Corte Suprema ha ritenuto che i presidenti siano immuni dalla responsabilità civile per gli atti ufficiali, mentre gli avvocati di Trump sostengono da mesi che tale tutela dovrebbe essere estesa anche ai procedimenti penali.

Il giudice distrettuale statunitense Tanya Chutkan, che presiede il caso, ha respinto le argomentazioni di Trump in un parere dell’1 dicembre, secondo cui l’ufficio del presidente “non conferisce un lasciapassare permanente per uscire di prigione”.

Gli avvocati di Trump hanno quindi fatto appello alla corte d’appello della DC, ma Smith ha chiesto alla Corte Suprema di intervenire prima, nella speranza di ottenere una sentenza rapida e definitiva e di preservare la data del processo del 4 marzo. L’alta corte ha respinto la richiesta, lasciando la questione alla corte d’appello.

Il caso è stato discusso davanti ai giudici Florence Pan e J. Michelle Childs, nominati da Biden, un democratico, e Karen LeCraft Henderson, nominata alla panchina dall’ex presidente George W. Bush, un repubblicano. L’avvocato di Trump, Dean John Sauer, ha risposto sì, ma solo se un presidente fosse stato prima messo sotto accusa e condannato dal Congresso. Questo punto di vista era in linea con la posizione del team secondo cui la Costituzione non consente il perseguimento di ex presidenti che erano stati messi sotto accusa ma poi assolti, come Trump.

Il caso di Washington è solamente uno dei quattro procedimenti penali che Trump deve affrontare nel tentativo di riconquistare la Casa Bianca quest’anno. In Florida deve affrontare l’accusa federale di aver conservato illegalmente documenti riservati nella sua tenuta di Mar-a-Lago, un caso che è stato portato avanti anche da Smith e che sarà processato a maggio. È stato anche accusato presso il tribunale statale della Georgia di aver complottato per sovvertire le elezioni del 2020 in quello stato e a New York in relazione ai pagamenti segreti effettuati all’attore porno Stormy Daniels