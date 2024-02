Usa 2024: Biden, Obama e Clinton insieme a New York per una raccolta fondi nel mese di marzo

RICHMOND (VA) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden collaborerà con i predecessori Barack Obama e Bill Clinton il prossimo mese per una raccolta fondi a New York volta a potenziare le donazioni per la sua campagna di rielezione.

L’evento è fissato per il 28 marzo e Biden sta prendendo in considerazione siti più grandi che massimizzerebbero la partecipazione. Si tratterebbe di un totale cambio di rotta rispetto alle consuete soste elettorali di Biden, che tendono a coinvolgere gruppi più piccoli di sostenitori e donatori.

“Ragazzi, sarò a New York il 28 marzo per sostenere Joe Biden. Chi viene con me? Partecipa per avere la possibilità di unirti”. Così l’ex presidente Barak Obama in un post pubblicato su X ha confermato la sua partecipazione all’evento. A questo tweet ha risposto Bill Clinton: “Conta su di me. Chi altro sarà lì?” A questa domanda è arrivata la risposta ironica di Joe Biden, che ha affermato: “Ragazzi, sapete che potete chiamarmi la prossima volta, vero?”

Obama, Clinton e Jimmy Carter attualmente sono gli unici ex presidenti democratici in vita, ma Carter ha 99 anni e attualmente è ricoverato in un ospizio in Georgia. La moglie Rosalynn, è morta a novembre e il suo funerale è stato una delle rare volte in cui Biden, Obama e Clinton sono apparsi insieme prima di questa futura raccolta fondi prevista per il prossimo mese.