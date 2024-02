Usa 2024, tutto quello che c’è da sapere sulle Sneaker (già sold out) di Donald Trump

RICHMOND (VA) – Durante una conferenza che si è svolta a Filadelfia lo scorso fine settimana, l’ex presidente Donald Trump ha lanciato una linea di scintillanti scarpe da ginnastica dorate chiamate Never Surrender High-Top Sneaker, vendute online al prezzo di 399 dollari: “È qualcosa di cui parlo da 12, 13 anni e penso che sarà un grande successo”, ha affermato Trump.

Nella parte laterale delle scarpe è presente una T maiuscola e la raffigurazione della bandiera americana. La fermata di Trump all’incontro di Filadelfia è stata accolta con un mix di cori e fischi. L’annuncio delle nuove scarpe è arrivato il giorno dopo che un giudice di New York ha ordinato a Trump e alla sua organizzazione di pagare oltre 355 milioni di dollari nell’ambito di un caso di frode civile. I pubblici ministeri avevano accusato l’ex presidente, i suoi due figli maggiori e altri soci di aver gonfiato il valore di alcune proprietà e altri beni a scopo di lucro.

Trump è anche in corsa per la nomina repubblicana alla presidenza di Usa 2024 e spera di ottenere la rielezione: “Qual è la cosa più importante? – ha chiesto Trump al pubblico durante la conferenza di presentazione delle scarpe da ginnastica -. Andare a votare, giusto? Dobbiamo andare a votare.”

Il lancio del prodotto è stato un incontro insolito tra il mondo della politica e quello della moda. Secondo quanto si legge sul sito web in cui le scarpe erano disponibili, per la prevendita erano state offerte mille paia di sneakers, che già adesso risultano sold out a pochi giorni dal loro debutto sul mercato. Trump ha autografato almeno 10 paia.

Non è la prima volta che Donald Trump promuove la vendita di prodotti che portano il suo nome. Per esempio l’ex presidente vende regolarmente vino dal suo vigneto in Virginia e in precedenza ha offerto una linea di bistecche attraverso il negozio al dettaglio Sharper Image e ha persino venduto un gioco da tavolo di Milton Bradley chiamato “Trump: The Game”.