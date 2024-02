Usa 2024, Nikki Haley: “Trump e Biden sono solo due vecchi che stanno invecchiando”

RICHMOND (VA) – A pochi giorni dalle primarie cruciali nel suo stato natale, la Carolina del Sud, la candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley afferma che la sua sfida con l’ex presidente Donald Trump è più importante che mai. “La Carolina del Sud voterà sabato, ma domenica sarò ancora candidata alla presidenza”, ha affermato Haley durante un discorso elettorale a Greenville.

Haley si è impegnata a rimanere in corsa fino a quando “l’ultima persona non avrà votato”, pronunciando successivamente parole forti per il rivale Trump, attualmente favorito per la corsa presidenziale tra i repubblicani: “Abbiamo tutti sentito le richieste di abbandono. Sappiamo tutti da dove vengono. L’élite politica, i capi del partito. Naturalmente molti degli stessi politici che abbracciano pubblicamente Trump lo temono in privato. Non sento il bisogno di baciare l’anello. Non ho paura della punizione di Trump. Non cerco niente da lui. Il mio futuro politico non ha alcuna importanza. Quindi ascolto ciò che dice la classe politica. Ma sento anche il popolo americano.”

Successivamente Haley ha ribadito ancora una volta che il popolo americano questa volta vuole un qualcosa di diverso da una rivincita Biden-Trump: “Sono risultata perdente in ogni gara che ho corso. Sono sempre stata come Davide che affronta Golia – ha affermato Haley – . E come Davide, non sto solo combattendo qualcuno più grande di me, sto combattendo per qualcosa più grande di me.”

Nikki Haley si è presentata davanti agli elettori come una leader di una nuova generazione, rivolgendo nelle ultime settimane ripetuti attacchi sia a Trump che a Biden, definendoli come “due vecchi che stanno solo invecchiando”. La candidata democratica ha successivamente ribadito che per la poltrona più ambita del mondo non c’è nessuno spazio per le dimenticanze: “Li abbiamo visti confondersi con le parole e confondersi sui leader mondiali. Non è quello che vuoi nello Studio Ovale quando la Russia lancia un’arma nucleare contro i nostri satelliti o la Cina spegne la nostra rete elettrica.”

Infine Haley ha accusato nuovamente Trump di portare “caos” nel partito e nel Paese, e lo ha criticato per non aver condannato il presidente russo Vladimir Putin in seguito alla morte del leader dell’opposizione Alexei Navalny. Su Biden, ha invece messo in risalto ancora una volta la sua età, promettendo una leadership di nuova generazione.