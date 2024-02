Usa 2024, Trump sfida Biden ad un confronto in tv: “Non credo che avrà intenzione di discutere”

RICHMOND (VA) – In questa campagna elettorale l’ex presidente Donald Trump non ha mai discusso dal vivo con nessuno dei suoi rivali repubblicani, ma ha scelto di lanciare una sfida diretta a Joe Biden per un “face to face” in tv.

L’invito ad un confronto in pubblico è arrivato durante l’intervista televisiva andata in onda su “Fox News”, che ha già fatto discutere ampiamente per le dichiarazioni dell’ex presidente sulla morte di Alexei Navalny: “Lo sfiderò adesso – ha affermato Trump rivolgendosi a Biden – Penso che Biden abbia l’obbligo di discutere”.

Donald Trump è perfettamente consapevole che Joe Biden è obbligato a rispondere a questa sfida. L’ex presidente è convinto che in ogni caso i candidati alla presidenza sono comunque destinati ad un confronto diretto prima del voto, anche se il dibattito elettorale in tv negli States è tradizionalmente previsto a ottobre, a circa un mese di distanza dalle elezioni. “Non credo però che Biden avrà intenzione di discutere. Non la penso davvero”, ha affermato Trump.

Intanto l’età avanzata dei due presidenti è diventata uno dei temi più dibattuti della campagna di Usa 2024. Ulteriore argomento ampiamente discusso oltreoceano in queste ultime settimane è quello della politica estera. Gli insulti pubblici di Joe Biden al presidente russo Vladimir Putin non sono passati inosservati, ma intanto dal punto di vista geopolitico la Casa Bianca non sta più fornendo aiuti all’Ucraina per fronteggiare l’invasione della Russia.