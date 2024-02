Usa 2024, Trump fa tappa a Richmond per la sua campagna elettorale: tutto pronto per il Super Tuesday

RICHMOND (VA) – L’ex presidente Donald Trump questo sabato sarà in visita a Richmond per la campagna elettorale “Get Out the Vote”. Una visita che l’ex presidente degli Stati Uniti ha programmato a tre giorni di distanza dal Super Tuesday del prossimo 5 marzo, giornata in cui in America si voterà per le primarie in 17 stati, tra cui la Virginia.

Secondo le prime indiscrezioni Trump terrà dunque il suo discorso elettorale presso il Greater Richmond Convention Center il prossimo sabato 2 marzo. L’evento inizierà alle 18, ma le porte apriranno per i partecipanti già dalle 15.