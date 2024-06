Usa 2024, Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina: prosegue il processo Hunter

RICHMOND (VA) – Durante la visita in Francia per i suoi appuntamenti istituzionali il presidente Joe Biden ha ricevuto buone notizie sullo stato di salute dell’economia americana. Il mese di maggio ha fatto registrare 272mila posti di lavoro in più negli Stati Uniti

Nella giornata di ieri Biden ha incontrato a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e per l’occasione è stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 225 milioni di dollari. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca in un comunicato “questo è il sesto pacchetto annunciato dagli Usa da quando è stata firmata dal presidente Biden la legge di spesa aggiuntiva per la sicurezza nazionale, a dimostrazione del rapido passo dell’aiuto Usa all’Ucraina”.

A Parigi Biden si è scusato con il presidente ucraino per il lungo ritardo con cui Camera e Senato Usa hanno approvato il precedente pacchetto di aiuti militari dal valore di 61 miliardi di dollari. Biden ha detto a Zelensky di volersi ”scusare” per il ritardo dovuto ad ”alcuni dei nostri membri molto conservatori” del Congresso.

Intanto dopo la condanna nel processo di New York l’ex presidente Donald Trump ha ricevuto moltissime donazioni. Si è parlato molto della regina dei casinò Miriam Adelson che secondo alcune indiscrezioni della stampa americana avrebbe donato al tycoon una cifra superiore ai 90 milioni di dollari.

Ad Adelson si aggiunge l’investitore della Silicon Valley David Sacks, che ha organizzato per Trump una raccolta fondi a San Francisco, chiedendo ai partecipanti di versare almeno 300mila dollari.

Prosegue inoltre il processo in corso a Wilmington nel Delaware ai danni di Hunter Biden, figlio di presidente, accusato di aver acquistato una pistola nel 2018, nonostante la sua dipendenza dalle droghe. L’accusa ha concluso l’esame dei suoi testimoni chiave, tra cui la ex moglie e due ex fidanzate di Hunter. Adesso si attendono le fasi successive del processo.