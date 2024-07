Usa 2024, caos nel partito democratico: la famiglia Biden si riunisce a Camp David per studiare le prossime mosse

RICHMOND (VA) – Continua a regnare il caos all’interno del partito democratico dopo la brutta performance del presidente Joe Biden nel dibattito televisivo con Donald Trump. In molti temono che la campagna continui a sminuire le evidenti difficoltà del presidente, così come avvenuto in questi ultimi mesi.

Un ultimo sondaggio effettuato da YouGov per Cbs News riporta che secondo gli elettori Biden non abbia la salute mentale per governare il Paese altri quattro anni. Ciò che risulta certo è che a prescindere da un eventuale ritiro, quelli del partito democratico saranno dei mesi difficili. Se Biden si ritira sono previste settimane di confronti serrati per un nuovo candidato e intanto Trump nella sua campagna elettorale potrebbe continuare a cavalcare le incertezze dei rivali.

La famiglia Biden dopo il dibattito si è riunita nella residenza di Camp David per studiare le prossime mosse. I nipoti lo esortano a rimanere in corsa, così come la moglie e il figlio Hunter. Qualcuno sostiene che lo staff del presidente non abbia fornito una preparazione adeguata al confronto televisivo con Trump, nonostante Biden sia rimasto chiuso quattro giorni nella sua residenza estiva a studiare i temi principali.

Secondo quanto riportato dalla stampa americana la riunione a Camp David era già stata organizzata prima del dibattito, ma per il momento da questo confronto non emergono significative decisioni o cambi di rotta in vista delle elezioni. L’incontro è avvenuto all’inizio di una settimana importante in vista del 4 luglio, giornata in cui si festeggia l’Indipendenza degli Stati Uniti, una celebrazione che arriva in un periodo tutt’altro che sereno per Biden.