Usa 2024, Biden scambia Harris per Trump: conferenza Nato da dimenticare

WASHINGTON D.C. – Durante la conferenza stampa con cui si sono chiusi i lavori del G7 il presidente Joe Biden si è riferito erroneamente alla vicepresidente Kamala Harris chiamandola “vicepresidente Trump” nella domanda di apertura a Washington: “Guardate, non avrei scelto il vicepresidente Trump se avessi pensato che non fosse qualificata”. Il presidente si è espresso in modo errato e ha perso il filo del discorso più volte mentre rispondeva alle domande dei giornalisti.

Dopo la prestazione negativa nel dibattito contro l’ex presidente Donald Trump dello scorso 27 giugno, Biden si è presentato a questa conferenza stampa con una missione: dimostrare al pubblico di saper gestire i momenti di pressione.

Inoltre Biden durante l’evento Nato in onore dell’Ucraina ha presentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come “presidente Putin”: “E ora voglio passare la parola al Presidente dell’Ucraina, che ha tanto coraggio e determinazione. Signore e signori, Presidente Putin”, ha dichiarato Biden, prima di correggersi rapidamente.

Nel corso della conferenza stampa di giovedì, il presidente ha fornito risposte esilaranti e a volte confuse alle domande sulla politica estera, sull’inflazione e su altri temi, tentando di usarle per attaccare Trump. Ad esempio, ha dato una risposta ad una domanda sulla Cina, durante la quale a volte si è interrotto a metà frase: “Alcuni dei nostri amici europei limiteranno i loro investimenti in Russia, cioè, scusatemi, in Cina”, ha detto il presidente.