Usa 2024, comizio di Biden in Michigan: “Non me ne andrò da nessuna parte”

RICHMOND (VA) – Nella serata di ieri il presidente Joe Biden ha tenuto un comizio in Michigan, respingendo con fermezza i dubbi che aleggiavano sulla sua sopravvivenza come candidato democratico alla presidenza. Il discorso è stato fatto all’interno di una palestra di una scuola superiore a Detroit. Il presidente è salito sul palco tra i cori del pubblico che lo incitavano a non mollare: “Mi candido e vinceremo. Non me ne andrò da nessuna parte”.

Nel suo discorso Biden ha ribadito i suoi piani per un secondo mandato, tra cui la codificazione del diritto all’aborto, la firma del John Lewis Voting Rights Act, la fine del debito medico, l’aumento del salario minimo e il divieto delle armi d’assalto. Ha anche attaccato direttamente il candidato repubblicano Donald Trump, definendolo “un perdente” e contestando il suo operato in materia di occupazione ed economia: “Donald Trump è l’unico presidente nella storia americana, a parte Herbert Hoover, che ha perso più posti di lavoro di quanti ne avesse quando è arrivato”.

Biden ha anche fatto riferimento alle continue battaglie legali di Trump, tra cui la sua condanna nel processo a New York per aver pagato una somma di denaro alla pornostar Stormy Daniels: “Volete davvero tornare al caos di Donald Trump come presidente?” ha chiesto Biden alla folla, che ha risposto con un sonoro “no”.

Nonostante gli accorati appelli agli elettori democratici, la sfiducia nei confronti di Biden aumenta in modo vistoso, sia tra gli elettori che al Congresso. La deludente performance nel dibattito con Trump e i recenti scivoloni durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato di Washington sembrerebbero aver compromesso la campagna del presidente.

Mentre il presidente al termine del summit si dirigeva a Detroit, la capitale era ancora in fermento. Il vertice Nato si è concluso giovedì con la conferenza di Biden, occasione in cui non sono mancati momenti imbarazzanti. Uno su tutti quello in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato presentato come “Presidente Putin”. In un secondo momento Biden si è riferito alla vicepresidente Kamala Harris chiamandola “vicepresidente Trump”.

Trump ha approfittato dello svarione per rispondere con ironia sui social: “Crooked Joe inizia la sua conferenza stampa da ‘Big Boy’ con: ‘Non avrei scelto il vicepresidente Trump come vicepresidente, anche se penso che non fosse qualificata per essere presidente’. Ottimo lavoro, Joe!”.