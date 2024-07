Usa 2024, inizia la Convention repubblicana a Milwaukee: nuovi dettagli sull’attentatore di Trump

RICHMOND (VA) – Da oggi ha inizio la convention repubblicana di Milwaukee (Wisconsin) e l’ex presidente Donald Trump, nonostante il recente attentato ai suoi danni durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, ha deciso di non cambiare i suoi programmi: “Solo dio ha impedito che l’impensabile accadesse. In questo momento è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere. Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra nazione questa settimana nel Wisconsin”.

Il tycoon ha ribadito la sua volontà di non arrendersi e allo stesso tempo ha citato le vittime del tragico episodio (un morto e due feriti). Neanche il tempo di riprendersi dallo shock della sparatoria che l’ex presidente è già sbarcato a Milwaukee e scendendo dal suo aereo ha nuovamente alzato il pugno davanti ai suoi sostenitori. La convention confermerà il tycoon come candidato repubblicano ufficiale alla Casa Bianca nella giornata di giovedì 18 luglio e per l’occasione verrà reso noto anche il nome del candidato vicepresidente.

In occasione della convention e anche in virtù di quanto accaduto solo due giorni fa, le misure di sicurezza a Milwaukee sono state ulteriormente rafforzate. Le attività della Republican National Convention si svolgeranno principalmente al Fiserv Forum, al Baird Center (in precedenza noto come Wisconsin Center) e alla Panther Arena. Altri eventi più piccoli si svolgeranno invece in tutta l’area metropolitana di Milwaukee.

In un primo momento il presidente Trump aveva comunicato sui social media di aver pensato di posticipare il suo viaggio di due giorni, ma successivamente ha “deciso di non permettere a un ‘tiratore’ o a un potenziale assassino di forzare un cambiamento di programma o qualsiasi altra cosa”. Si prevede che circa 50mila persone prenderanno parte al raduno di quattro giorni in cui il partito presenterà le sue ragioni agli elettori in vista delle elezioni presidenziali di novembre. L’intervento di Trump alla Convention è previsto giovedì 18 luglio.

Intanto con il passare delle ore emergono sempre più dettagli in merito all’attentatore Thomas Matthew Crooks, 20 anni, che ha cercato di uccidere l’ex presidente Trump durante il comizio in Pennsylvania. Gli inquirenti confermano che il ragazzo, armato di un fucile semiautomatico AR-15, abbia aperto il fuoco contro l’ex presidente mentre si stava rivolgendo alla folla, uccidendo uno spettatore del pubblico e ferendone altri due.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il ventenne è stato successivamente neutralizzato a colpi di arma da fuoco da un cecchino dei servizi segreti. Thomas Crooks durante il ritrovamento non aveva con sé un documento d’identità, quindi gli investigatori hanno utilizzato la tecnologia del DNA e del riconoscimento facciale per per l’identificazione.

Era originario di Bethel Park in Pennsylvania, a circa 70 km dal luogo del tentato omicidio, e si era diplomato nel 2022 alla Bethel Park High School. Lavorava nella cucina di una casa di cura locale, poco distante dalla sua abitazione. Secondo i media statunitensi, i registri elettorali dello Stato mostrano che era un repubblicano.

Si dice anche che abbia donato 15 dollari al gruppo di attivisti liberali ActBlue nel 2021. Il ventenne era iscritto da almeno un anno a un club di tiro a segno locale, il Clairton Sportsmen’s Club, con sede a sud di Pittsburgh. Secondo l’Associated Press, le forze dell’ordine ritengono che l’arma utilizzata per sparare a Donald Trump sia stata acquistata dal padre di Crooks.

Due ufficiali hanno rivelato che il padre del ragazzo aveva acquistato un’arma almeno sei mesi fa.