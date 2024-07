Usa 2024, prima raccolta fondi per Harris da probabile candidata democratica: “Trump vuole far regredire il nostro Paese”

RICHMOND (VA) – Nella giornata di ieri la vicepresidente Kamala Harris è stata a Pittsfield, Massachusetts, per la sua prima raccolta fondi da probabile candidata per i democratici alla Casa Bianca. Per l’occasione sono state rivolte dure critiche al candidato repubblicano Donald Trump, che secondo quanto affermato da Harris, “vorrebbe limitare la libertà degli americani”.

Harris ha tenuto un discorso al Colonial Theatre davanti a centinaia di sostenitori entusiasti della sua discesa in campo: “Combatterò per far progredire la nostra nazione. Donald Trump intende far regredire il nostro Paese”. La vicepresidente ha anche criticato il senatore JD Vance per aver lanciato attacchi a lei e ad altri democratici. All’inizio di questa settimana, caratterizzata dalle conseguenze in merito al ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca, la campagna di Harris ha definito Vance come “strano e inquietante” per alcune delle sue posizioni sui diritti riproduttivi delle donne.

Dal momento in cui Biden ha rinunciato alla corsa per la rielezione, la vicepresidente Harris ha ricevuto più di 100 milioni di dollari in donazioni nelle 48 ore successive: “Questa è una campagna sostenuta dalle persone – ha dichiarato Harris – e abbiamo slancio”. In passato la prima vicepresidente donna nella storia degli Stati Uniti aveva svolto il ruolo di procuratrice nel suo Stato di origine (California), e nel suo ultimo intervento ha deriso Trump per i suoi problemi con la giustizia, facendo un particolare riferimento alla condanna con 34 capi di imputazione nel processo a New York: “Ho avuto a che fare con persone come lui per tutta la mia carriera”, ha affermato Harris, che nel suo discorso ha elogiato nuovamente il presidente Biden, definendo l’eredità di successi della sua amministrazione negli ultimi tre anni e mezzo come un qualcosa “senza precedenti nella storia moderna”.

Sempre nella giornata di ieri l’ex presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza sui bitcoin a Nashville, occasione in cui ha definito Harris come “una pazza della sinistra radicale” intenzionata a togliere i fondi alla polizia. Il tycoon ha anche ribadito che dopo Biden la vicepresidente era la sua seconda candidata preferita da affrontare nella corsa alla Casa Bianca per il 2024. L’obiettivo di Harris sarebbe invece quello di condurre una campagna elettorale focalizzandosi ogni giorno sulle discutibili dichiarazioni di Trump per analizzarle e smontarle, in modo da permettere agli americani di fare una accurata analisi e far emergere in modo chiaro la differenza di idee e principi: “Non commettiamo errori, questa campagna non riguarda solo noi contro Donald Trump. La nostra campagna è sempre stata incentrata su due visioni molto diverse per la nostra nazione”.