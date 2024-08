Usa 2024, nuovo scontro sulla data del dibattito tra Trump e Harris: si infiamma la campagna elettorale

Si riapre nuovamente il duro confronto tra la vicepresidente Kamala Harris e il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump per quanto riguarda la data del prossimo dibattito in tv: “Kamala Harris è una stupida e non ha la capacità per un dibattito con me. Ha paura di farlo. La vedrò il 4 settembre o non la vedrò affatto”. Queste le parole pronunciate da Trump sul suo social Truth -.Qualcuno ha notato che Harris non rilascia interviste? È perché non è in grado di parlare senza il gobbo. Ha un quoziente intellettivo molto basso… Il Paese non ha bisogno di qualcuno che non è in grado di mettere insieme due frasi”.

Prima che il presidente Joe Biden decidesse di ritirarsi era stata fissata una data per un ulteriore confronto, ovvero il 10 settembre, ma adesso sembrerebbe che il magnate voglia anticipare i tempi con la neo candidata democratica, mentre la campagna di Harris dopo i duri attacchi di Trump ha invitato il tycoon a “smettere di giocare” e di presentarsi al dibattito già concordato: “Trump è spaventato e cerca di evitare l’incontro cui aveva già detto sì cercando rifugio in Fox”

Intanto prosegue il toto nomi per la scelta del candidato vicepresidente da parte di Kamala Harris che, secondo quanto riportato dal Washington Post, dovrebbe incontrare il senatore dell’Arizona Mark Kelly e il governatore del Minnesota Tim Walz, che sono due dei candidati. Dovrebbe accadere lo stesso con governatore della Pennsylvania Josh Shapiro.

Durante un comizio che si è svolto ieri ad Atlanta, l’ex presidente Trump si è ironicamente congratulato col presidente russo Vladimir Putin, per il successo dello scambio dei prigionieri, criticando l’Amministrazione Biden per la trattativa. Per l’occasione non sono ovviamente mancati nuovi attacchi alla neo candidata Harris, definita come “incompetente” che porta “caos e disastro”. Successivamente il tycoon ha fatto cenno al caso della pugile algerina Imane Khelif, affrontata ai Giochi di Parigi dall’italiana Angela Carini, che ha abbandonato il match in meno di un minuto. “Una campionessa italiana” è salita sul ring con “una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L’ha colpita così forte due volte che non sapeva che cosa stesse succedendo. Con me, gli uomini non parteciperanno agli sport femminili. Quello che sta succedendo alle Olimpiadi di Parigi accadrà anche qui con Kamala Harris”.