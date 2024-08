Usa 2024, dibattito Harris-Trump il 10 settembre: la vicepresidente deve riscattare la pessima performance di Biden

Dopo settimane di polemiche e diverbi la vicepresidente Kamala Harris e il candidato repubblicano Donald Trump hanno concordato il dibattito televisivo il prossimo 10 settembre negli studi della Abc. Si tratta della stessa data con cui il tycoon si sarebbe dovuto confrontare con il presidente Joe Biden dopo il precedente dibattito del 27 giugno.

Ad annunciare il confronto diretto è stata la stessa rete, che di fatto ha finalmente placato le polemiche di questi ultimi giorni in cui la Fox si era inserita per un dibattito il 17 settembre, mentre Trump ne chiedeva uno, sempre negli studi della Fox, il 4 settembre. Nella conferenza stampa di ieri il magnate ha manifestato la volontà di fare almeno tre dibattiti con Harris prima del voto del 5 novembre, che equivalgono allo stesso numero di confronti che ci sono stati nell’ultima campagna elettorale di Usa 2020.

Gli ultimi sondaggi vedono un forte equilibrio tra Harris e Trump, con la vicepresidente che allo stato attuale ha addirittura la meglio rispetto al tycoon negli Stati in bilico. È proprio in questi Stati che la campagna democratica sta puntando l’attenzione tramite numerosi comizi. Harris ha presentato in Pennsylvania il candidato alla vicepresidenza democratica Tim Walz e successivamente i due sono stati in Michigan e Wisconsin, portando avanti il messaggio legato alla tutela dei diritti riproduttivi, con particolare riferimento all’aborto e al rovesciamento della sentenza nel 2022 da parte della Corte Suprema, ma tra i temi forti dei democratici non mancano nemmeno i diritti delle famiglie della classe media americana e dei lavoratori.

Molto più dura invece la campagna di Donald Trump, i cui comizi sono caratterizzati da numerosi attacchi diretti ai democratici, prima con il presidente Biden e adesso con la neo candidata Harris. Intanto il nipote del tycoon, Fred Trump ha reso noti diversi commenti razzisti e discriminatori da parte dello zio nel momento in cui ignoti avevano danneggiato una delle sue auto preferite: “Negri! Ecco cosa hanno fatto i negri!”, avrebbe esclamato l’ex presidente Trump. Il nipote ha anche affermato che durante la pandemia da Covid l’allora presidente disse che sarebbe stato opportuno lasciare morire i disabili per non causare ulteriori spese a chi doveva prendersene cura.