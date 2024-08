Usa 2024, l’intervento di Tim Walz alla convention democratica: “Volteremo pagina su Donald Trump”

La terza serata della convention democratica di Chicago è stata dedicata a Tim Walz, compagno di corsa di Kamala Harris e candidato alla vicepresidenza, a cui si sono aggiunti gli interventi programmati dell’ex presidente Bill Clinton, Stevie Wonder e quello a sorpresa della conduttrice televisiva Oprah Winfrey.

Nel suo intervento il candidato alla vicepresidenza Tim Walz ha parlato del suo servizio militare, dei suoi giorni da allenatore e insegnante e del percorso di fertilità della sua famiglia. Ha citato le sue umili origini, invitando i suoi sostenitori a farsi avanti con urgenza: “Abbiamo 76 giorni. Non è niente. Ci sarà tempo per dormire quando sarai morto. Lo lasceremo sul campo. È così che continueremo ad andare avanti. È così che volteremo pagina su Donald Trump. È così che costruiremo un paese in cui i lavoratori vengono prima di tutto, l’assistenza sanitaria e l’alloggio sono diritti umani e il governo sta alla larga dalla tua camera da letto. È così che rendiamo l’America un posto in cui nessun bambino è lasciato affamato, nessuna comunità è lasciata indietro, nessuno viene informato che non appartiene a questo posto”.

La convention è andata avanti con l’intervento a sorpresa di Oprah Winfrey, che ha ricevuto grandi applausi al momento della sua apparizione sul palco di Chicago. La celebrità ha denunciato “le persone che vorrebbero far credere che i libri sono pericolosi e i fucili d’assalto sono sicuri”, attaccando anche il commento di JD Vance sulla “gattara senza figli” in riferimento a Kamala Harris. Winfrey ha inoltre inserito la candidatura della vicepresidente in un contesto storico costituito da altre donne di colore che hanno fatto la storia degli Stati Uniti, citando Tessie Prevost Williams, che ha contribuito al miglioramento delle scuole pubbliche.

Il musicista Stevie Wonder ha esortato la folla a scegliere “la gioia anziché la rabbia“, mentre l’attrice Mindy Kaling ha raccontato la sua esperienza personale in cucina con Harris e i musicisti John Legend e Sheila si sono esibiti alla fine della serata. Bill Clinton, 42° presidente degli Stati Uniti, nel corso del suo intervento ha messo in guardia i democratici dall’autocompiacimento: “Abbiamo visto più di un’elezione sfuggirci di mano quando pensavamo che non potesse accadere, quando le persone si sono distratte con questioni fasulle. Questo è un business brutale”. Successivamente Clinton preso in giro Trump per il suo narcisismo e la sua ossessione per le dimensioni della folla, seguendo la battuta ampiamente citata di Barack Obama nel discorso di martedì: “Trump parla principalmente di sé stesso. La sua vendetta, le sue lamentele, le sue cospirazioni”.

Clinton ha predicato un messaggio di unità, riecheggiando i commenti di Obama, incoraggiando i sostenitori a non sminuire o mancare di rispetto ai vicini con cui non sono d’accordo. Ha elogiato Joe Biden per aver rinunciato “volontariamente” al potere e ha celebrato la speranza che Harris è stata in grado di dare ad una campagna elettorale il cui destino sembrava già segnato: “Se voterete per questa squadra, ne sarete orgogliosi per il resto della vostra vita”.