Usa 2024, la prima intervista di Kamala Harris da candidata democratica: “Così Biden mi ha detto che si sarebbe dimesso”

La vicepresidente Kamala Harris ha partecipato alla sua prima intervista televisiva da quando è diventata la candidata ufficiale del partito democratico per le prossime elezioni presidenziali. Seduta con il suo compagno di corsa Tim Walz, governatore del Minnesota, Harris ha risposto alle domande di Dana Bash della Cnn.

Per l’occasione la vicepresidente ha confermato ancora una volta che lavorare con il presidente Joe Biden è stato uno dei più grandi onori della sua carriera, raccontando nel dettaglio il momento in cui il presidente uscente l’ha chiamata per dirle che si sarebbe dimesso e che l’avrebbe sostenuta: “Mi ha raccontato cosa aveva deciso di fare e gli ho chiesto: ‘Sei sicuro?’ e lui ha risposto: ‘Sì’, ed è così che l’ho saputo.”

Harris ha anche difeso la condotta dell’amministrazione in merito al confine meridionale e all’immigrazione, sottolineando che il suo compito era quello di cercare di affrontare le “cause profonde” negli altri Paesi che provocavano gli attraversamenti della frontiera:“Abbiamo leggi che devono essere rispettate e fatte rispettare, che affrontano e gestiscono il problema delle persone che attraversano illegalmente il nostro confine, e dovrebbero esserci delle conseguenze”, ha affermato la vicepresidente.

La candidata democratica ha parlato della guerra in Medio Oriente: “Sono incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e la sua capacità di difendersi”. La vicepresidente ha anche ribadito che in questi mesi sono state troppe le morti civili in seguito all’offensiva israeliana.

Successivamente Harris ha liquidato le domande sulle affermazioni razziste del candidato repubblicano Donald Trump: “Diceva di essere indiana, poi è diventata nera”, aveva affermato qualche giorno fa il magnate. Con questa frase Trump lasciava intendere che la candidata democratica sfrutta il colore della sua pelle per scopi politici. Su questa dichiarazioni Harris ha detto che l’ex presidente utilizza ormai da anni “lo stesso vecchio, stanco copione”.

I due candidati per la corsa alla Casa Bianca si affronteranno nel dibattito televisivo del prossimo 10 settembre negli studi della Abc a Philadelphia. Proprio su questo confronto Trump ha pubblicato un post nella serata di ieri: “Non vedo l’ora di discutere con la compagna Kamala Harris e di smascherarla”.

Il dibattito sarà il primo incontro in assoluto per Harris e Trump. I due si erano incontrati nello stesso spazio solo quando Harris, in qualità di senatrice, aveva assistito ai discorsi congiunti di Trump al Congresso. Intanto negli Usa si avvicina il Labor Day, che sarà celebrato lunedì 2 settembre. In questa occasione Kamala Harris e Joe Biden terranno un comizio a Pittsburgh, in Pennsylvania.