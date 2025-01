Usa, mercato dei robotaxi in espansione tra nuove tecnologie e meno burocrazia

Il gruppo comprende Volkswagen Ford, Waymo di Alphabet, Zoox di Amazon, Uber e tante altre aziende che operano nel settore della guida autonoma. La richiesta è stata presentata al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, esortato ad “affermare la propria responsabilità sulla progettazione, la costruzione e le prestazioni dei veicoli autonomi, aumentando gli sforzi in aree chiave”. Secondo il gruppo i mancati provvedimenti federali in merito avrebbero generato diverse incertezze nel mercato, con la Cina che sarebbe determinata a intraprendere delle iniziative per la vendita e la diffusione di veicoli autonomi negli Stati Uniti.

Nella giornata di ieri il Segretario dei Trasporti Pete Buttigieg ha dichiarato in una nota che il governo si sta muovendo per garantire una guida autonoma più efficiente per questo tipo di automobili. “Penso che essere molto rigorosi in queste fasi iniziali stia aiutando queste tecnologie a sviluppare il loro potenziale per salvare vite umane. In casi del genere la supervisione aumenterebbe l’accettazione pubblica”, ha dichiarato Buttigieg.

Allo stato attuale il Ministero dei Trasporti degli Stati Uniti ha anche aperto una indagine dopo che un pedone è stato gravemente ferito nell’ottobre del 2023 da un veicolo autonomo della General Motors. L’inchiesta ha coinvolto anche le aziende Cruise, Waymo e Zoox. Il gruppo di veicoli autonomi ha anche fatto richiesta al Congresso di consentire alle aziende di disabilitare i controlli manuali nei veicoli a guida autonoma, sostenendo che questi ultimi non sono necessari nel momento in cui vengono soddisfatti gli standard di prestazione.

Il gruppo ha anche avanzato una richiesta in merito alla creazione di un archivio elettronico nazionale di dati sulla sicurezza antivirus che sarebbe stato disponibile per le agenzie di trasporto statali. Tuttavia il Ministero dei Trasporti in questi mesi ha anche messo in atto delle iniziative per incentivare il mercato. Una di queste riguarda la proposta di semplificare l’esame delle petizioni per l’implementazione di veicoli a guida autonoma senza controllo umano come il volante o i pedali per i freni.

Gli sforzi del Congresso per semplificare l’impiego dei robotaxi sulle strade degli Stati Uniti sono stati ostacolati per anni, ma le cose potrebbero cambiare con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il magnate ha più volte manifestato la volontà di allentare le barriere in merito alla diffusione di veicoli a guida autonoma. In questo senso l’amministratore di Tesla Elon Musk, entrato a far parte della squadra di governo di Trump, potrebbe giocare un ruolo decisivo.