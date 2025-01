Trump al Forum di Davos: “Più tariffe per chi non realizza prodotti in America”

WASHINGTON DC – Nel suo intervento da remoto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il presidente Donald Trump, in collegamento dalla Casa Bianca, ha dichiarato che i suoi dazi “dirigeranno migliaia di miliardi di dollari”, insistendo sui suoi piani di imporre nuove tasse sulle importazioni ad alleati come Canada e Messico e anche ai principali rivali geopolitici come la Cina. Il magnate ha anche sottolineato che le tariffe imposte avranno come conseguenza un aumento delle entrate che “rafforzeranno l’economia e ridurranno il debito”.

Il rischio di tariffe più elevate è che i consumatori potrebbero affrontare un’inflazione più alta, poiché produttori, importatori e rivenditori si sono adattati alle probabili interruzioni nelle catene di fornitura globali. Ma Trump scommette che le tariffe porterebbero più posti di lavoro in fabbrica: “Dobbiamo risolvere ogni singola crisi che affligge il nostro Paese, a partire dal caos economico causato dalle politiche fallimentari dell’ultima amministrazione – ha affermato Trump -. Negli ultimi quattro anni sono stati accumulati ottomila miliardi di dollari di deficit dispendiosi, spese e inflazioni alla nazione. Il risultato è la peggior crisi inflazionistica della storia moderna e tassi di interesse alle stelle per i nostri cittadini e anche in tutto il mondo. Il presidente Biden ha perso totalmente il controllo di ciò che accadeva nel nostro Paese. Dal mio insediamento ho promesso di eliminare dei vecchi regolamenti per riportare migliaia di dollari nelle tasche delle famiglie americane – prosegue Trump -. Per dare ulteriore slancio alla nostra economia, le nostre maggioranze alla Camera e al Senato stanno per approvare il più grande taglio fiscale nella storia americana, compresi massicci tagli fiscali per lavoratori e famiglie, produttori e manufatturieri nazionali. Il mio messaggio a tutte le aziende del mondo è molto semplice, vieni a realizzare il tuo prodotto in America e ti daremo le tasse più basse di qualsiasi nazione sulla Terra, ma se non fabbricate il vostro prodotto in America dovrete pagare una tariffa che invierà centinaia di miliardi di dollari alle nostre casse per rafforzare la nostra economia e ripagare il debito”.

Per l’occasione Trump ha ribadito ancora una volta la sua intenzione di ridurre l’aliquota del 15% a coloro che decidono di produrre in America. Il magnate è anche tornato sulle guerre in Medio Oriente e in Ucraina: “Prima ancora di entrare in carica io e il mio team abbiamo negoziato un accordo a Gaza che senza di noi non sarebbe mai avvenuto”, ha affermato Trump, che ha anche manifestato la sua volontà di incontrare il presidente russo Putin per un accordo in merito alla fine del conflitto in Ucraina: “Se il petrolio costasse meno, la guerra tra Russia e Ucraina finirebbe immediatamente – ha aggiunto Trump -. Mi piacerebbe incontrare Putin presto, dobbiamo mettere fine a questa guerra orribile”.