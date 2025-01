A Washington l’udienza di conferma di Kennedy Jr. alla sanità: “Ogni aborto è una tragedia”

WASHINGTON DC – Robert F. Kennedy Jr, designato dal presidente Donald Trump per guidare la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti, si è presentato oggi davanti alla commissione Finanze del Senato per la prima udienza di conferma, occasione in cui sono state esaminate a lungo le sue controverse posizioni sui vaccini e l’aborto.

Il senatore Ron Wyden dell’Oregon ha sottolineato che l’adesione di Kennedy alle “teorie del complotto” sui vaccini lo rende inadatto a ricoprire la carica più importante in ambito sanitario della nazione: “Spacciare queste teorie cospirative anti-vaccino in qualità di responsabile sanitario della nostra nazione metterà in pericolo la vita di bambini e anziani in tutto il paese”, ha affermato Wyden nella sua dichiarazione di apertura. In passato Kennedy aveva più volte ribadito che “non esiste alcun vaccino sicuro ed efficace”.

In questa occasione Kennedy ha rivalutato la sua posizione: “Credo che i vaccini svolgano un ruolo fondamentale nell’assistenza sanitaria”, ha dichiarato Kennedy al comitato. In risposta a questa affermazione una manifestante si è alzata in piedi in aula, sostenendo a gran voce che stava mentendo prima di essere portata via dagli agenti di polizia del Campidoglio. In aula erano presenti anche alcuni sostenitori di Kennedy che indossavano cappelli con la scritta “Make America Healthy Again”.

Nel corso del question time i legislatori hanno riepilogato il passato di Kennedy, che più volte si è definito favorevole in merito all’aborto, sottolineando che le sue posizioni sono in contrasto con la linea politica di Trump sul tema. In risposta, Kennedy ha ripetuto ancora una volta di essere d’accordo con Trump sul fatto che “ogni aborto è una tragedia”, rivalutando completamente le prese di posizione del passato. Nel corso dell’udienza Kennedy ha manifestato la volontà di impegnarsi nel cercare di porre fine alle malattie croniche, criticando anche l’industria alimentare americana per aver aggiunto ingredienti che, secondo l’opinione di Kennedy, avrebbero reso gli americani meno sani.

Prima della decisione finale da parte dei legislatori, Kennedy sarà chiamato a presentarsi giovedì anche davanti alla commissione Salute, Istruzione, Lavoro e Pensioni. Per ottenere la conferma della nomina Kennedy necessita del sostegno di almeno 50 senatori, azione che permetterebbe al vicepresidente JD Vance di esprimere il voto decisivo e confermare la sua candidatura.