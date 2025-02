La disputa fra Elon Musk e OpenAI: offerte, accuse e azioni legali

WASHINGTON DC – Il patron di tesla Elon Musk ha dichiarato di voler ritirare la sua offerta da 97,4 miliardi di dollari per l’acquisto dell’organizzazione no-profit che controlla OpenAI nel caso in cui il produttore di ChatGPT dovesse abbandonare il suo piano di conversione in una società a scopo di lucro.

In un documento presentato presso un tribunale della California gli avvocati dell’uomo più ricco al mondo hanno reso noto che nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia ancora disposto a preservare la missione dell’ente di beneficenza e a stipulare di rimuovere il segno “in vendita” dai suoi asset, interrompendone la conversione, Musk ritirerà l’offerta.

Musk e un gruppo di investitori hanno presentato la loro offerta all’inizio di questa settimana, nell’ultimo colpo di scena di una disputa con l’azienda di intelligenza artificiale che lui stesso ha contribuito a fondare un decennio fa. OpenAI è controllata da un consiglio di amministrazione senza scopo di lucro legato alla sua missione originale di costruire in modo sicuro un’intelligenza artificiale migliore dell’uomo per il bene pubblico. Ora un’azienda in rapida crescita, l’anno scorso ha svelato i piani per cambiare formalmente la sua struttura aziendale.

Musk e la sua startup di intelligenza artificiale xAI, insieme ad un consorzio di società di investimento, vogliono acquisire la quota di controllo di OpenAI, ma il Ceo Sam Altman ha rapidamente respinto l’offerta tramite un post sui social e rispondendo alle domande in occasione del summit di Parigi dedicato all’intelligenza artificiale, ha sottolineato che la società non è in vendita. Musk e Altman hanno lanciato OpenAI nel 2015 e in seguito si sono sfidati su chi avrebbe dovuto guidarla prima che Musk si dimettesse dal consiglio nel 2018.