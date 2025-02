Trump interrompe i finanziamenti di Biden per la prevenzione degli incendi 

WASHINGTON DC – Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per bloccare i fondi destinati ai progetti di mitigazione degli incendi boschivi che erano stati erogati dall’amministrazione Biden. Si tratta di un provvedimento che rischia di vanificare gli sforzi di queste ultime settimane in merito alla prevenzione degli incendi che hanno letteralmente devastato la California.

La decisione indebolisce ulteriormente la tesi di Trump secondo cui le comunità devono rimuovere dalle foreste materiali combustibili come rami caduti e sterpaglie per proteggersi dagli incendi boschivi. Tali azioni però necessitano di finanziamenti, gli stessi che il tycoon ha deciso di bloccare. La portavoce del Dipartimento degli Interni Elizabeth Peace ha dichiarato che allo stato attuale i lavori di mitigazione sono in fase di revisione per “garantire la coerenza” con gli ordini esecutivi di Trump.

L’ordine esecutivo riguarda principalmente i fondi provenienti dall’Inflaction Reduction Act e dalla Bipartizan Infrastructure Law, due iniziative cardine dell’amministrazione Biden, che ha investito circa 3 miliardi di dollari solo per gli sforzi di mitigazione degli incendi boschivi.

Diverse organizzazioni senza scopo di lucro per la prevenzione degli incendi sono state costrette a interrompere i loro lavori nei progetti che erano stati finanziati in precedenza da Biden e hanno dovuto licenziare diversi dipendenti perché non avevano la certezza di poter garantire loro una retribuzione.