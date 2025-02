Usa, il Congresso studia nuovi requisiti di accesso al Medicaid dopo aver annunciato i tagli

WASHINGTON DC – le ultime decisioni politiche del presidente Donald Trump destano preoccupazioni anche sul fronte sanitario, in particolare per il Medicaid, il programma federale e statale che aiuta a fronteggiare i costi medici per supportare le persone con redditi bassi e risorse finanziarie limitate. I repubblicani stanno valutando significativi tagli all’incentivo, mettendo così a rischio la copertura sanitaria di circa 80 milioni di persone tra adulti e bambini.

Si tratta dell’ennesimo cambio di rotta rispetto alla precedente amministrazione Biden, con il programma che era stato finanziato con 880 miliardi di dollari provenienti dai contribuenti federali, che in alcuni Stati sono arrivati ad accollarsi fino all’80% delle spese. Per la riduzione del budget il Congresso a maggioranza repubblicana sta rivalutando con attenzione i requisiti di accesso al programma federale, in modo da sottrarre una quota considerevole destinata attualmente alla copertura sanitaria nei confronti degli americani più poveri.

Negli ultimi giorni l’amministrazione ha annunciato che avrebbe ridotto il budget dell’Affordable Care Act, meglio conosciuto come Obamacare, che prevede sussidi in merito all’acquisto dei pacchetti assicurativi e delle imposte che finanziano il sistema con tasse sui redditi più alti. La nuova amministrazione intende ridurre il budget annuale del programma del 90%. Tra i possibili requisiti per l’accesso al programma sanitario i legislatori repubblicani stanno pensando di introdurre che le persone tra i 16 e i 59 anni devono fare volontariato o lavorare almeno 80 ore al mese. Saranno esentati da questi requisiti coloro che vanno a scuola, hanno figli di età inferiore a sei anni, sono disabili o senza fissa dimora.

Secondo i legislatori repubblicani, tale requisito potrebbe essere un ulteriore incentivo a trovare un lavoro che comprenda delle coperture anche in merito all’assicurazione sanitaria. Ulteriore opzione in fase di valutazione è quella di includere la possibilità di modificare il rimborso del governo federale imponendo dei limiti al budget. In questo modo la spesa principale in campo sanitario si sposterebbe singoli Stati, che potrebbero ritrovarsi in un futuro prossimo a fare scelte difficili sulle spese da coprire.