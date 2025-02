Washington, Meloni alla CPAC: “Legame indissolubile tra Italia e Stati Uniti” 

WASHINGTON DC – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla Conservative Political Action Conference che si sta svolgendo a Washington: “Sapete quanto apprezzo questo raduno e non potevo perdermi questa edizione – ha affermato Meloni -. Questa è l’Italia, una nazione con un legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti, incarnato dagli innumerevoli americani di discendenza italiana che per generazioni hanno contribuito alla prosperità dell’America e per questo voglio dire grazie agli ambasciatori dell’italiano, della passione e del genio. A questa Nazione incredibile, l’Italia, a cui dedico tutta la mia energia”.

Nel corso del suo intervento Meloni ha anche parlato delle principali azioni svolte dall’esecutivo: “Il nostro governo è instancabile e stiamo lavorando per ripristinare il posto che spetta all’Italia sulla scena internazionale. L’occupazione è a livelli record, la nostra economia sta crescendo, la nostra politica fiscale è tornata sulla buona strada e nell’ultimo anno il flusso dell’immigrazione clandestina è diminuito del 60%, ma la cosa importante è che stiamo espandendo la libertà in ogni aspetto della vita degli italiani, perché noi conservatori lottiamo per ciò in cui crediamo”.

La convention, giunta alla sua giornata conclusiva, è stata oggetto di polemiche dopo il discorso di Steve Bannon, ex stratega di Trump, terminato con il braccio teso, giudicato da diversi osservatori come un “saluto romano”. Il video del suo intervento è stato trasmesso in diretta da Fox News ed è diventato virale sui social media. Proprio in virtù di tale gesto, la partecipazione di Meloni ha fatto molto discutere, con l’opposizione che ha accusato la premier di non aver seguito le orme di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National francese, che ha annullato il suo intervento. La segretaria del Pd Elly Schlein ha definito Meloni come “la vassalla di Trump”: “È una vergogna che Giorgia Meloni voglia partecipare ad una conferenza dove qualcuno fa il saluto nazista”, ha affermato.