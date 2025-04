Trump: “l’Ucraina non entrerà mai nella Nato” 

WASHINGTON DC – Poco prima di rientrare alla Casa Bianca il presidente Donald Trump ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito alla politica estera e ai dazi: “Stiamo facendo molti progressi su Ucraina e Russia – ha affermato Trump -. C’è sempre il conflitto ma penso che stiamo facendo dei passi in avanti per fermarlo. C’è un odio tremendo tra i leader, ma penso che ce la faremo. E in Medio Oriente, stanno succedendo un sacco di cose riguardo all’Iran. E vedremo se riusciremo a fare qualcosa. E se non ci riusciremo, sarà una brutta situazione. Molto, molto brutta.”

Dopo aver detto di essere arrabbiato con Vladimir Putin, a Trump è stato chiesto se allo stato attuale il suo rapporto con il presidente russo sia giunto al punto più basso: “Lo conosco da molto tempo, siamo sempre andati d’accordo, alcune delle cose che ha detto negli ultimi due giorni hanno a che fare con Zelensky perché lo considera non credibile, dovrebbe fare un accordo con lui, che ti piaccia o no, quindi non ero contento di questo. Ma penso che andrà bene e di certo non vorrei imporre tariffe secondarie alla Russia, ma se venissero imposte, non sarebbe molto positivo per loro – ha aggiunto Trump -. Abbiamo imposto tariffe secondarie, come sapete, al Venezuela e hanno avuto un impatto molto forte.Tutte le tariffe secondarie sono molto forti perché essenzialmente dicono che se disobbedisci ai nostri ordini, non puoi fare affari negli Stati Uniti d’America”. Trump ha anche fatto cenno alla volontà di Zelensky di rinegoziare l’accordo sulle terre rare dopo l’ultimo bilaterale alla Casa Bianca, terminato con l’uscita anticipata del presidente ucraino: “Vedo che Zelensky sta cercando di tirarsi indietro dall’accordo sulle terre rare e se lo fa, ha dei problemi. Abbiamo fatto questo accordo e ora sta dicendo che vuole rinegoziare perché vuole essere un membro della Nato, ma questo non accadrà mai”.

Nel corso del suo intervento Trump ha anche parlato della possibilità di imporre ulteriori dazi all’Iran: “Abbiamo le tariffe secondarie sull’Iran e probabilmente daremo loro un paio di settimane e se non vediamo alcun progresso le applicheremo. Non le applicheremo adesso. Ma ricordate che l’ho fatto sei anni fa e ha funzionato molto bene, per usare un eufemismo, e se le elezioni non fossero state truccate, oggi ci troveremmo in una situazione in cui non ci sarebbero problemi con l’Iran. Biden non sapeva cosa stava facendo, ovviamente, e abbiamo una situazione molto dura in Medio Oriente per questo motivo. Ci siamo ritrovati con il 7 ottobre e non avreste mai avuto il 7 ottobre, così come non ci sarebbe mai stata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.