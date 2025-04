L’America in lutto per Papa Francesco: “Il più iconico di tutti i tempi” (VIDEO)

WASHINGTON DC – La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un grande vuoto in tutto il mondo. In America sono diversi i cittadini convinti che proprio in questo periodo storico il mondo avrebbe avuto più che mai bisogno di una figura come quella del Papa argentino, sempre compassionevole e vicino a tutte le persone. Annalise è una senzatetto e afferma che la scomparsa di Papa Francesco, insieme alle politiche messe in atto dal presidente Donald Trump, rappresenta un elemento di grande preoccupazione per l’America e il mondo: “Papa Francesco è stato un Papa per il mondo e stava cercando di mantenere la pace per quello che il nostro presidente degli Stati Uniti sta facendo con i terroristi e su altre cose, come gli immigrati che sono stati deportati e non dovrebbero esserlo – afferma Annalise -. So che laggiù, in tutta Europa ci guardano e pensano a come le tariffe possano danneggiare il popolo americano, alla deregolamentazione del Doge che sta facendo Elon Musk e sai, odio vedere andare via Papa Francesco, perché almeno avevamo qualcuno con cui parlare e lui lo sapeva, pregava per il mondo intero e pregava per le persone che hanno veramente bisogno di preghiere e il nostro presidente ha bisogno di preghiere, quindi sarà interessante vedere chi lo sostituirà, ma puoi star certo che l’America è triste che Papa Francesco se ne sia andato”.

Mary è una studentessa universitaria americana, ma dispone anche della cittadinanza italiana perché il padre è di Bassano del Grappa e si è trasferito tanti anni fa negli Stati Uniti: “Avevo sentito che era malato e pensavo che stesse migliorando e la morte è stata una grande sorpresa – ha affermato Mary -. Penso che questa sia stata davvero una grande perdita per la chiesa cattolica e so che ci mancherà moltissimo”. La bontà di Papa Francesco e la sua vicinanza alle persone comuni era nota anche a Jack, imbianchino, che ha definito Francesco “un buon Papa”: “Mi piaceva e aveva capito cosa ottenere. Sai, lui era per tutte le persone”.

Dello stesso parere anche Sara, originaria di Buenos Aires e residente negli Stati Uniti, convinta che oggi più che mai il mondo avrebbe bisogno del “Vescovo di Roma”: “Prima di tutto Papa Francesco, secondo la mia opinione, è probabilmente il Papa più iconico di tutti i tempi, perché, come tutti sappiamo, è stato definito il Papa della gente e questo per una buona ragione, gli importava delle persone in generale e ha fatto capire al mondo che dovremmo prenderci cura di tutti, che a tutti dovrebbe essere consentito di entrare in tutte le nazioni, perché gli esseri umani contano e basta, non importa da dove vieni, chi sei e cosa hai fatto nella tua vita – ha affermato Sara -. La sua perdita ci fa capire che nel mondo, per i motivi che ho appena esposto, avevamo bisogno di lui più che mai, soprattutto per quello che sta succedendo in questo Paese, gli Stati Uniti. Stanno facendo male a molte persone e lo so da quello che ho sentito da Papa Francesco mentre era in vita. So che non era d’accordo con molte cose che stavano succedendo qui. Spero solo che il Papa che ci sarà dopo sia un altro Papa della gente, perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Dobbiamo unirci e dobbiamo essere gentili, avere compassione, essere uniti e vivere secondo le parole di Papa Francesco. Amare tutti, non importa da dove vieni o chi sei”.

Sara domani prenderà un volo per l’Argentina insieme al marito americano, un viaggio che ha coinciso casualmente con la scomparsa di Papa Francesco, ma lei è sicura che, una volta rientrata nel suo Paese, onorerà la memoria del pontefice insieme alla sua famiglia: “Domani, quando andrò in Argentina con l’amore della mia vita, lo onoreremo nel modo che merita”, ha affermato Sara.

Anche Jenny, studentessa universitaria, ha definito la morte di Papa Francesco come “una grande perdita”: “Penso sia stato un Papa piuttosto buono – ha affermato Jenny -. Penso che sia stato un uomo molto compassionevole ed è un esempio di cosa significhi essere un buon cattolico, ha davvero vissuto le sue parole e le sue azioni. L’ho visto vivere veramente con umiltà e dare il buon esempio a tutti. Penso che sia una perdita davvero grande per la comunità senza di lui”.

In occasione della morte di Papa Francesco, il presidente Donald Trump, che andrà a Roma insieme alla first lady Melania per i funerali del pontefice, ha ordinato la predisposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici istituzionali degli Stati Uniti.

Di seguito il servizio video.