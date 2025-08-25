Trump annuncia schieramento della Guardia Nazionale a Baltimora e Chicago

WASHINGTON DC – Seduto sulla sua scrivania nello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di mobilitare truppe federali, compresa la Guardia Nazionale, a Baltimora, scatenando tensioni con il governatore democratico Wes Moore.

Il tycoon ha accusato lo Stato di aver fallito nella gestione della criminalità ed è pronto a intervenire con mezzi straordinari. Al suo intervento si aggiunge l’annuncio che le truppe sono già state predisposte anche a Chicago per proteggere infrastrutture federali. Questa decisione ha suscitato proteste da parte dei vertici politici locali, che hanno parlato di “crisi fabbricata” e un’ingerenza incostituzionale.

Trump ha risposto a queste critiche sostenendo di non essere un dittatore ma “un uomo con un grande buon senso” e “una persona intelligente”: “Quando vedo cosa è successo alle nostre città e mando le truppe dovrei essere elogiato e invece mi dicono che sto cercando di prendere il controllo del Paese. Questa gente è malata”, ha affermato.

La scorsa settimana Trump ha provveduto a schierare soldati della guardia nazionale nei punti più importanti di Washington: Union Station, National Mall, Washington Monument e di fronte ai principali musei della capitale. Una scelta vista dalle forze di opposizione più come una manifestazione di forza che un modo di garantire maggiore sicurezza.

Per l’occasione il presidente degli Stati Uniti ha anche firmato un ordine esecutivo per reprimere coloro che bruciano la bandiera americana, nonostante tale gesto sia stato precedentemente definito una forma di libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. L’ordinanza prevede una persecuzione penale per le persone coinvolte nella “profanazione della bandiera”, oltre alla revoca dei visti ai non cittadini che partecipano al rogo della bandiera.