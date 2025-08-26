Riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump annuncia pena capitale a Washington: tariffe e scontro con la Fed

WASHINGTON DC – Nella sua settima riunione di gabinetto del secondo mandato, il presidente Donald Trump ha tracciato oggi alla Casa Bianca una linea politica fatta di decisioni dirompenti, ordini esecutivi controversi e annunci economici dal forte impatto simbolico. Uno dei principali passaggi è legato all’annuncio della rimozione, “con effetto immediato”, di Lisa Cook, membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve. Trump ha motivato la scelta con accuse di frode, senza fornire prove verificate. Cook ha replicato affermando che il presidente “non ha alcuna autorità legale” per licenziarla e che intraprenderà una battaglia giudiziaria. La vicenda rischia di aprire un conflitto istituzionale senza precedenti, intaccando l’indipendenza della banca centrale.

Sul piano interno, Trump ha firmato due provvedimenti altamente controversi. Il primo mira a criminalizzare la distruzione della bandiera americana, nonostante la Corte Suprema lo abbia finora considerato un atto protetto dal Primo Emendamento. Il secondo introduce un divieto di cauzione senza contanti, imponendo agli stati di adeguarsi per non rischiare di perdere fondi federali. Due misure accolte con favore dai settori più conservatori ma già criticate da giuristi e amministratori locali.

Trump ha collegato le sue decisioni alla necessità di contrastare la criminalità. Citando anche l’aggressione subita recentemente da una giornalista a Washington D.C., ha difeso l’idea di rafforzare il ruolo della Guardia Nazionale nella capitale. Una scelta che alimenta il dibattito sul rapporto tra autorità federale e autonomie cittadine. Il presidente repubblicano ha inoltre annunciato la “pena di morte” a Washington, nel caso in cui qualcuno dovesse causare uccisioni nella capitale della nazione.

Trump ha inoltre parlato di nuove tariffe sui mobili importati, accusati di “rubare lavoro agli americani”, e la fine delle esenzioni fiscali per i piccoli pacchi internazionali, una misura che colpirà il commercio online. Economisti e opposizione mettono in guardia dal rischio di effetti sull’inflazione, mentre Trump ha rivendicato la linea protezionista come tutela del lavoro nazionale.

Nella parte conclusiva della riunione, Trump ha citato l’esperienza di Operation Warp Speed, il programma che accelerò la produzione dei vaccini anti-Covid, definendolo un “modello quasi militare di efficienza”. Ha sottolineato la necessità che il governo federale continui a creare condizioni favorevoli all’innovazione tecnologica senza “fardelli burocratici”.