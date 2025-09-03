The White House Update, PUNTATA 2: Instabilità in Ucraina e Medio Oriente (VIDEO)

WASHINGTON DC – Nonostante i contatti e i tentativi di mediazione, l’ipotesi di un incontro tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky continua a rimanere irrealizzabile. Divergenze politiche, tensioni personali e l’assenza di un vero terreno comune impediscono ai tre leader di sedersi allo stesso tavolo. Una distanza che pesa mentre le guerre proseguono senza tregua.

La guerra in Ucraina

In Ucraina la situazione peggiora di giorno in giorno. La Russia ha intensificato i raid con droni e missili, colpendo soprattutto infrastrutture energetiche e provocando blackout in diverse città. Il presidente Zelensky promette ritorsioni “nelle profondità della Russia”, mentre l’opinione pubblica è stata scossa dall’assassinio a Lviv di Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento, un omicidio che Kiev attribuisce a mandanti russi.

La Casa Bianca ribadisce il sostegno a Kiev, mentre l’Unione Europea discute di nuove strategie di difesa comune. Ma, sul piano diplomatico, la prospettiva di una pace rimane lontana.

La crisi in Medio Oriente

Parallelamente, in Medio Oriente, la crisi umanitaria a Gaza si aggrava ogni giorno. La Germania ha chiesto a Israeledi garantire immediati interventi a favore della popolazione civile.

A far discutere è soprattutto un piano sostenuto dalla Casa Bianca e promosso da Donald Trump, che prevede la rilocalizzazione di parte della popolazione di Gaza e la creazione di progetti economici di ricostruzione. Un progetto che divide la comunità internazionale e accende nuove tensioni nella regione.

Instabilità globale

Mentre i raid contro l’Iran non si fermano, i mercati reagiscono con un balzo del prezzo del petrolio, ulteriore segnale della fragilità geopolitica.

Tre leader che non si parlano, due guerre che non si fermano, un mondo sempre più instabile: la diplomazia resta al palo, mentre la spirale di conflitti continua ad allontanare la prospettiva di una soluzione condivisa.