City of London – The Russian military command is reportedly increasing its troop presence in the direction of Pokrovsk.

Geotagged footage indicates that Russian forces have advanced southeast of Balahan (east of Pokrovsk and east of Myrnohrad).

Some Russian military bloggers have claimed that Russian soldiers have advanced northeast of Pokrovsk, east of Pokrovsk, and also south of Pokrovsk.

The Ukrainian 7th Rapid Reaction Corps of the Air Assault Forces reported that two days ago, Russian forces conducted a mechanized assault of at least a platoon size east of Pokrovsk, and that Ukrainian forces destroyed three vehicles.

Ukrainian officials have continued to report that Russian forces are disguising themselves as civilians, a war crime under the Geneva Conventions.

Ukrainian officials have reported a recent increase in Russian assaults and concentration efforts in the direction of Pokrovsk. The commander of a Ukrainian drone battalion reported that Russian forces in Pokrovsk are taking advantage of the poor weather conditions to gather in large groups and enter the city on motorcycles or buggies.

The commander noted that Russian forces are beginning to bring supplies and are attempting to infiltrate further into northern Pokrovsk and the Ukrainian rear, where mortar crews and drone pilots are located.

The commander also stated that Russian forces have infiltrated virtually all of Pokrovsk, to the point that Russian and Ukrainian positions are now house-to-house.

VERSIONE IN ITALIANO

Il comando militare russo starebbe aumentando la presenza di truppe in direzione di Pokrovsk. Filmati geolocalizzati indicano che le forze russe sono avanzate a sud-est di Balahan (a est di Pokrovsk e a est di Myrnohrad). Alcuni blogger militari russi hanno affermato che i soldati russi sono avanzati nel nord-est di Pokrovsk, a est di Pokrovsk ed anche a sud di Pokrovsk.

Il 7° Corpo di Reazione Rapida ucraino delle Forze d’Assalto Aeree ha riferito che 2 giorni fa le forze russe hanno condotto un assalto meccanizzato delle dimensioni di almeno un plotone ad est di Pokrovsk e che le forze ucraine hanno distrutto tre veicoli. I funzionari ucraini hanno continuato a segnalare come le forze russe si stiano camuffando da civili, un crimine di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra.

I funzionari ucraini hanno segnalato un recente aumento degli assalti e degli sforzi di concentrazione russi in direzione di Pokrovsk.

Il comandante di un battaglione di droni ucraino ha riferito che le forze russe a Pokrovsk stanno sfruttando le cattive condizioni meteorologiche per radunarsi in grandi gruppi ed entrare in città a bordo di motociclette o buggy. Il comandante ha osservato che le forze russe stanno iniziando a portare rifornimenti e stanno cercando di infiltrarsi ulteriormente nel nord di Pokrovsk e nelle retrovie ucraine, dove si trovano gli equipaggi dei mortai e i piloti dei droni. Il comandante ha affermato infine che le forze russe si sono infiltrate praticamente in tutta Pokrovsk, al punto che le posizioni russe e ucraine sono intervallate casa per casa.