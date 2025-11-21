Trump accusa i democratici di “sedizione”: “Comportamento punibile con la morte” dopo il video pubblicato dai parlamentari

WASHINGTON DC – Il presidente americano Donald Trump ha lanciato una dura accusa nei confronti di sei esponenti democratici, definendo il loro recente video indirizzato ai militari come “sedizione, punibile con la morte”. Secondo Trump, il messaggio dei legislatori rappresenterebbe un attacco gravissimo alla nazione, e ha chiesto apertamente che vengano arrestati, processati e puniti.

Cosa hanno detto i legislatori nel video

Nel video di circa 90 secondi compaiono la deputata Elissa Slotkin, il senatore Mark Kelly e i rappresentanti Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander e Chrissy Houlahan, tutti con esperienze pregresse nelle forze armate o nei servizi d’intelligence.

Durante il filmato, i politici si rivolgono direttamente al personale militare e ai lavoratori dell’intelligence, ricordando che le minacce alla Costituzione non provengono soltanto dall’estero, ma “anche da qui in patria”. Invitano i militari, in caso di ordini “illegali”, ad avere il coraggio di rifiutarli. La frase originale recitava: “Potete rifiutare ordini illegali… dovete rifiutare ordini illegali.” Il video si conclude con un richiamo patriottico: “Non abbandonate la nave”, un motto storico della Marina statunitense.

La reazione esplosiva di Trump

La risposta di Trump è stata immediata e durissima: ha accusato i sei parlamentari di “tradimento” e ha chiesto che siano arrestati e processati. In un post ha scritto: “Comportamento sedizioso da traditori! Rinchiudeteli”. In un altro ha aggiunto: “COMPORTAMENTO SEDIZIOSO, punibile con la MORTE!”

Trump ha inoltre rilanciato un messaggio di un suo sostenitore che invocava l’impiccagione, accompagnato dalla frase “IMPICCATELI, GEORGE WASHINGTON LO FAREBBE!!”

Quando interrogato, Trump ha affermato di non star minacciando direttamente la loro vita, ma di riferirsi al fatto che, storicamente, la sedizione fosse punita con la morte: “Non sto minacciando la morte”, ha spiegato, ma ha aggiunto che i politici coinvolti “sono in guai seri”.

Le reazioni politiche

Le dichiarazioni del presidente hanno provocato immediate tensioni. Il leader democratico al Senato, Chuck Schumer, ha definito le parole di Trump “una scintilla in un Paese già imbevuto di benzina politica”. I sei parlamentari hanno risposto con una dichiarazione congiunta, ribadendo il loro impegno verso la Costituzione e affermando che non saranno intimiditi da attacchi o minacce.

La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, ha sostenuto che Trump non stia davvero chiedendo esecuzioni, ma che stia esprimendo una “interpretazione legale” del reato di sedizione.

Il contesto legale e militare

Secondo esperti di diritto, i militari hanno effettivamente un obbligo, previsto dall’Uniform Code of Military Justice, di rifiutare ordini “illegali”. Tuttavia, in situazioni reali, è raro che debbano valutare la legalità di un ordine senza supporto, dato che normalmente intervengono consulenti legali.

Altri analisti osservano però che il video non specifica quali ordini “illegali” i parlamentari stessero ipotizzando. Un gruppo di esperti di sicurezza nazionale ha difeso il messaggio, affermando che esortare a rifiutare ordini illegali non è un’opinione politica, ma una dottrina consolidata.

Il Pentagono, invece, ha preferito prendere le distanze, affermando che le forze armate “eseguono ordini legittimi” e definendo esagerate alcune affermazioni.

Perché è una crisi politica

L’escalation arriva in un clima già polarizzato. Il video dei democratici pone l’attenzione sul ruolo delle forze armate come difensori della Costituzione. Le dichiarazioni di Trump — che evocano arresti, sedizione e addirittura la pena di morte — alimentano timori su un potenziale aumento della violenza politica e sollevano interrogativi sui limiti del linguaggio istituzionale.