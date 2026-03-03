Trump incontra Merz alla Casa Bianca: Iran, Nato e dazi al centro del vertice nello Studio Ovale

WASHINGTON DC – Nello Studio Ovale della Casa Bianca si è svolto un faccia a faccia ad alta intensità politica tra il presidente americano Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell’incontro, inizialmente previsto per discutere soprattutto di commercio, è finita la crisi con l’Iran, che ha rapidamente catalizzato l’attenzione dei due leader.

Iran, Trump rivendica il successo militare

Il presidente statunitense ha difeso con forza l’operazione militare in corso contro Teheran, sostenendo che gli Stati Uniti abbiano inflitto un colpo pesante alle capacità belliche iraniane. Secondo Trump, l’apparato difensivo della Repubblica islamica sarebbe stato significativamente ridimensionato e gran parte dei sistemi missilistici neutralizzata.

Pur ammettendo la possibilità di ulteriori lanci isolati, il capo della Casa Bianca ha sottolineato che Washington sta intervenendo per colpire infrastrutture strategiche e scorte di armamenti, con l’obiettivo dichiarato di impedire nuove escalation. “Non vogliamo che la situazione degeneri”, ha affermato, ribadendo tuttavia che gli Stati Uniti intendono proseguire lungo la strada intrapresa.

Trump ha inoltre esaltato la superiorità delle forze armate americane, definendole le più forti a livello globale, e ha sostenuto che l’offensiva abbia contribuito a chiarire agli alleati internazionali la natura del regime iraniano, favorendo un maggiore allineamento contro Teheran.

Il sostegno tedesco e le incognite sul futuro

Il cancelliere Merz ha espresso una posizione convergente sugli obiettivi generali, ma con toni più prudenti. Berlino condivide la necessità di contrastare un regime ritenuto destabilizzante, ma ritiene indispensabile ragionare fin da ora sugli sviluppi successivi a un eventuale indebolimento del potere a Teheran.

Merz ha richiamato l’attenzione sul “giorno dopo”, evidenziando che ogni azione militare deve essere accompagnata da una strategia politica capace di garantire stabilità e sicurezza alla popolazione iraniana e all’intera regione.

Nel colloquio si è parlato anche della guerra in Ucraina: entrambi i leader hanno ribadito l’auspicio di una conclusione rapida del conflitto, sottolineando però la necessità che Kiev tuteli la propria integrità territoriale e le proprie esigenze di sicurezza.

Europa, Nato e frizioni con la Spagna

Trump ha dedicato ampio spazio al ruolo degli alleati europei. Ha lodato la Germania per la collaborazione fornita e ha elogiato l’attuale guida dell’NATO, citando positivamente il lavoro del segretario generale Mark Rutte.

Non sono mancate però critiche ad altri Paesi europei, accusati di non rispettare gli impegni in materia di spesa per la difesa. In particolare, il presidente americano ha attaccato Madrid, annunciando l’intenzione di rivedere i rapporti economici con la Spagna, ritenuta inadempiente sugli obblighi militari.

Dazi e Corte Suprema: nuova tensione istituzionale

Il vertice ha toccato anche il capitolo commerciale. Trump è tornato sulla recente pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha limitato l’uso esteso dei poteri presidenziali in materia di tariffe doganali, richiamando la legge sui poteri di emergenza (IEEPA) e riaffermando il ruolo del Congresso.

Il presidente ha criticato la decisione, ma ha sostenuto che la sentenza lascia comunque alla Casa Bianca strumenti significativi per intervenire contro pratiche commerciali ritenute scorrette. Trump ha ribadito la volontà di utilizzare le tariffe come leva strategica, ricordando l’introduzione di dazi temporanei del 15% su scala globale e difendendo la necessità di proteggere l’economia americana.

Un’alleanza sotto pressione globale

Quello che doveva essere un incontro focalizzato prevalentemente su commercio e cooperazione economica si è trasformato in un vertice di portata geopolitica. Iran, Ucraina, Nato e politiche commerciali hanno messo in luce la complessità dello scenario internazionale e la centralità dell’asse Washington-Berlino.

Trump ha definito “un grande onore” la visita del cancelliere tedesco, rimarcando la solidità dei rapporti bilaterali. Merz, dal canto suo, ha insistito sulla necessità di mantenere coesione e visione strategica comune in una fase segnata da tensioni crescenti e da equilibri internazionali sempre più fragili.