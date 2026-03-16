Iran, Trump chiede più impegno agli alleati per la sicurezza dello Stretto di Hormuz

WASHINGTON DC – “La nostra azione per contrastare le minacce legate all’Iran continua con determinazione”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro alla Casa Bianca, durante un pranzo di lavoro con esponenti istituzionali.

Nel suo intervento, il presidente ha affermato che le forze americane avrebbero colpito migliaia di obiettivi strategici, riferendo di una significativa riduzione delle capacità operative avversarie. In particolare, ha parlato di una forte diminuzione dei lanci di missili balistici e degli attacchi con droni, attribuendo il risultato alle operazioni in corso.

Trump ha inoltre sostenuto che sarebbero state prese di mira infrastrutture legate alla produzione di armamenti, precisando che gli interventi proseguono con continuità. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo sarebbe quello di indebolire in modo strutturale la capacità di ripristino delle risorse militari e logistiche.

Sicurezza marittima e Stretto di Hormuz

Un passaggio centrale del discorso ha riguardato la sicurezza delle rotte commerciali internazionali, con riferimento allo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il transito energetico globale.

Il presidente ha sottolineato che le misure adottate mirano a garantire la libertà di navigazione e a ridurre eventuali minacce al traffico mercantile, collegando questo obiettivo alla stabilità dei mercati e agli equilibri internazionali.

Collaborazione internazionale e reciprocità

Nel corso di un successivo evento alla Casa Bianca, Trump ha affrontato il tema dei rapporti con gli alleati, affermando che “numerosi Paesi” avrebbero espresso disponibilità a contribuire al monitoraggio della situazione nello Stretto, pur manifestando alcune esitazioni operative.

“Il livello di entusiasmo è importante per me”, avrebbe dichiarato, evidenziando la necessità di un impegno concreto e tempestivo. Il presidente ha richiamato il principio della reciprocità negli accordi di difesa, sostenendo che gli Stati Uniti garantiscono protezione a diversi partner internazionali e che si attenderebbe un sostegno analogo in caso di necessità. Un richiamo che si inserisce nella sua linea politica sulla condivisione degli oneri della sicurezza globale e sull’equilibrio tra impegni e responsabilità.

Leadership energetica degli Stati Uniti

Ampio spazio è stato dedicato anche al settore energetico. Trump ha rivendicato la posizione di primo produttore mondiale di petrolio, sottolineando la crescita costante dell’estrazione nazionale e l’espansione delle attività nel comparto. Secondo il presidente, l’aumento della produzione rafforzerebbe l’autonomia strategica degli Stati Uniti e contribuirebbe alla stabilità dei mercati internazionali, oltre a sostenere lo sviluppo economico interno. Ha inoltre evidenziato il ruolo delle grandi aziende del settore, impegnate in nuovi investimenti e nell’ampliamento delle capacità produttive.

Scenario geopolitico e prospettive

Le dichiarazioni si collocano in un contesto di forte tensione nell’area mediorientale. Trump ha ribadito la necessità di mantenere una linea di fermezza nella gestione delle crisi e ha invitato gli alleati a rafforzare la cooperazione in tempi rapidi. Al momento non risultano verifiche indipendenti sui dati operativi illustrati nel corso degli interventi. La Casa Bianca non ha diffuso ulteriori dettagli tecnici oltre alle dichiarazioni rese pubblicamente dal presidente.