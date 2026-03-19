Iran, Trump: “Servono 200 miliardi per rafforzare la difesa in un mondo instabile”

WASHINGTON DC – Il presidente americano Donald Trump ha riportato il dossier Iran al centro del dibattito internazionale nel corso dell’incontro nello Studio Ovale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, definendo lo scenario globale “altamente instabile” e segnato da rischi crescenti per la sicurezza internazionale.

“L’Iran è una minaccia impensabile, non volete nemmeno sapere di cosa si tratta”, ha dichiarato Trump aprendo il colloquio alla Casa Bianca, impostando fin da subito il confronto sulla crisi mediorientale e sulle sue possibili ripercussioni sull’ordine mondiale.

Iran al centro dell’agenda: “situazione chiudibile rapidamente”

Il presidente ha sostenuto che, in termini teorici, la crisi potrebbe essere risolta in tempi estremamente rapidi. “Potremmo chiudere questa vicenda in due secondi, se lo volessimo”, ha affermato, precisando tuttavia che l’approccio statunitense resta prudente e non orientato a un’escalation militare diretta.

“Non sto mandando truppe da nessuna parte”, ha ribadito più volte Trump, rispondendo anche a domande sull’eventuale impiego di forze di terra in Iran. Il presidente ha sottolineato che Washington mantiene comunque una piena capacità di proiezione militare globale, senza però entrare nei dettagli delle eventuali opzioni operative.

Nessun intervento di terra ma deterrenza globale

Pur escludendo l’invio di militari sul campo, Trump ha lasciato intendere la flessibilità strategica degli Stati Uniti: la capacità di intervenire, ha spiegato, esiste ma resta parte di valutazioni riservate. Il messaggio politico complessivo resta quello di una deterrenza attiva, senza coinvolgimento diretto sul terreno.

Il capo della Casa Bianca ha inoltre descritto il contesto internazionale come “estremamente volatile”, collegando direttamente la crisi iraniana a un quadro di instabilità più ampio che coinvolge diversi teatri globali.

Spesa militare e Congresso: “200 miliardi necessari”

Trump ha poi affrontato il tema del rafforzamento della difesa, confermando la necessità di un incremento significativo delle risorse. La cifra indicata dal presidente si aggira intorno ai 200 miliardi di dollari, destinati a sostenere il sistema militare statunitense in una fase di tensioni globali.

“Questo è un mondo molto instabile”, ha dichiarato, aggiungendo che si tratterebbe di “un prezzo molto piccolo da pagare” per garantire la piena efficienza delle forze armate. Il presidente ha comunque ricordato che ogni decisione di spesa dovrà passare dall’approvazione del Congresso.

Critiche a Biden e nodo Afghanistan

Nel corso del suo intervento, Trump ha attaccato la precedente amministrazione guidata da Joe Biden, sostenendo che la situazione attuale sia anche il risultato di scelte considerate inefficaci. “Non dimenticate il disastro lasciato da Biden”, ha affermato, rivendicando invece di aver rafforzato l’apparato militare durante il suo primo mandato.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ritiro dall’Afghanistan, definito dal presidente come una decisione gestita in modo disordinato e senza adeguata pianificazione strategica.

Industria bellica e produzione: “capacità in espansione”

Trump ha poi evidenziato il rafforzamento della base industriale della difesa statunitense, sostenendo che la produzione di armamenti e munizioni sia in forte crescita. “Vogliamo avere grandi quantità di munizioni e le abbiamo”, ha affermato, sottolineando come il sostegno militare all’Ucraina abbia inciso sugli stock disponibili.

Il presidente ha citato in particolare i principali colossi del settore, tra cui Raytheon e Lockheed Martin, impegnati nell’espansione delle capacità produttive attraverso nuovi impianti industriali.

Superiorità militare e difesa aerea

Trump ha infine ribadito la superiorità tecnologica degli Stati Uniti in ambito militare, richiamando un episodio operativo in cui, secondo la sua ricostruzione, tutti i missili lanciati contro un obiettivo sarebbero stati intercettati con successo.

“Abbiamo le migliori armi del mondo”, ha dichiarato, collegando questo risultato alla necessità di mantenere un vantaggio strategico costante rispetto agli avversari.

Takaichi: “crisi globale e sicurezza sotto pressione”

Nel corso dell’incontro, la prima ministra giapponese ha offerto una lettura convergente della situazione internazionale, sottolineando la gravità della fase attuale. “La situazione in Medio Oriente e nel mondo intero è estremamente grave”, ha dichiarato Sanae Takaichi, evidenziando come l’attuale contesto stia già producendo effetti negativi sia sulla sicurezza globale sia sull’economia internazionale.

“Stiamo vivendo un contesto di sicurezza molto severo e anche l’economia globale rischia di subire un forte impatto”, ha aggiunto la premier, richiamando la necessità di una risposta coordinata a livello internazionale. Takaichi ha infine espresso un forte sostegno alla leadership americana nella gestione delle crisi globali: “credo che solo Donald Trump possa riuscire a portare la pace nel mondo”, sottolineando al tempo stesso l’impegno del Giappone nel rafforzare la cooperazione con gli alleati e nel coinvolgimento di altri partner della comunità internazionale per affrontare la crisi.