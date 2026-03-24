Trump conferma colloqui con l’Iran: coinvolti Vance, Rubio e altri vertici dell’amministrazione americana

WASHINGTON DC – Nel corso di un intervento alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che sono in corso contatti tra Washington e Teheran per valutare la possibilità di un nuovo accordo sul dossier iraniano. Secondo quanto riferito, esisterebbero più canali diplomatici attivi e segnali di apertura anche da parte iraniana verso una possibile intesa.

L’amministrazione statunitense descrive il momento come delicato ma potenzialmente favorevole a un riavvio del dialogo, con l’obiettivo di mantenere aperta la comunicazione tra le due capitali nonostante le tensioni ancora presenti sullo scenario internazionale.

Una rete di funzionari per i negoziati

Trump ha sottolineato che i colloqui non sono affidati a un singolo emissario, ma a una struttura articolata che coinvolge diverse figure di primo piano dell’esecutivo. Tra i protagonisti del confronto diplomatico figurano il vicepresidente JD Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner.

L’impostazione scelta dalla Casa Bianca punta a rafforzare la capacità negoziale attraverso un coordinamento multilivello, combinando competenze politiche e diplomatiche per aumentare le possibilità di un’intesa con Teheran.

Nuova nomina alla guida della sicurezza interna

L’intervento presidenziale nello Studio Ovale è stato anche l’occasione per ufficializzare un importante cambio ai vertici dell’amministrazione. Il senatore dell’Oklahoma Markwayne Mullin è stato nominato nuovo responsabile del Dipartimento per la Sicurezza Interna, subentrando a Kristi Noem nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dell’esecutivo.

Nel presentarlo, il presidente ne ha evidenziato il percorso politico e il ruolo svolto al Congresso, in particolare sui temi legati alla sicurezza dei confini e al contrasto all’immigrazione irregolare.

Profilo politico e richiami personali nella cerimonia

Nel corso della cerimonia, il capo della Casa Bianca ha tracciato anche un profilo personale del nuovo segretario, ricordandone il passato sportivo e la forte competitività, oltre all’appartenenza alla Cherokee Nation, elemento definito simbolico per l’amministrazione federale.

Non sono mancate critiche alla precedente gestione democratica del Dipartimento, accusata di inefficienze nella gestione dei flussi migratori e delle risorse. L’attuale amministrazione ha ribadito la volontà di imprimere una linea più rigorosa sul controllo delle frontiere.

Riorganizzazione interna e priorità di governo

Il cambio alla guida della Homeland Security si inserisce in una fase di revisione più ampia della macchina governativa, che secondo la Casa Bianca mira a rafforzare l’efficienza operativa e la capacità di risposta alle sfide interne.

Sul piano internazionale, il dossier iraniano rimane una delle priorità dell’agenda presidenziale, con l’obiettivo di esplorare ogni possibile via diplomatica per stabilizzare un’area considerata strategica per la sicurezza globale.