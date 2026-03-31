Iran, benzina sopra i 4 dollari negli Stati Uniti: Trump attacca gli alleati mentre i prezzi salgono

WASHINGTON DC – Negli Stati Uniti torna a crescere la pressione sui consumatori: il prezzo medio della benzina ha superato la soglia dei 4 dollari al gallone, segnando un nuovo picco che riporta alla memoria le turbolenze energetiche degli ultimi anni. A incidere è un mix di fattori geopolitici e dichiarazioni politiche che stanno alimentando l’incertezza sui mercati internazionali.

Un aumento che pesa su famiglie ed economia

Il rincaro dei carburanti rappresenta un segnale chiaro di tensione nel sistema energetico globale. Non si tratta solo di numeri: trasporti più costosi, inflazione e riduzione del potere d’acquisto sono conseguenze dirette per milioni di americani.

L’ultima volta che i prezzi avevano raggiunto livelli simili risale al periodo successivo allo scoppio della guerra in Ucraina, quando le forniture globali furono messe sotto pressione. Oggi, a riaccendere i timori sono nuovi episodi di instabilità in Medio Oriente, area chiave per la produzione e il transito di petrolio.

Trump attacca gli alleati: “Pensino al loro petrolio”

In questo contesto, il presidente Donald Trump ha adottato una linea particolarmente dura nei confronti degli alleati occidentali. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato una crescente frustrazione verso Paesi come Regno Unito e Francia, accusati di non sostenere adeguatamente le iniziative americane sul piano militare ed energetico.

Trump ha invitato gli alleati a “procurarsi il proprio petrolio”, una frase che riflette non solo tensioni diplomatiche ma anche una visione più isolazionista della gestione delle risorse energetiche e delle crisi internazionali.

Strategia incerta tra diplomazia e minacce

La posizione della Casa Bianca appare tutt’altro che lineare. Da una parte si parla di possibili aperture nei negoziati con l’Iran, dall’altra si continua a ventilare l’ipotesi di un allargamento del conflitto. Questa ambiguità contribuisce a destabilizzare i mercati, che reagiscono rapidamente a ogni segnale di escalation.

Gli alleati europei, dal canto loro, mantengono una posizione prudente: nessun coinvolgimento diretto senza obiettivi chiari, soprattutto in un contesto già fragile.

Effetto domino sui mercati globali

Le tensioni politiche e militari si riflettono immediatamente sui prezzi dell’energia. Il timore di interruzioni nelle forniture, anche solo potenziali, spinge gli operatori a rivedere al rialzo le quotazioni.

Per gli Stati Uniti, questo significa affrontare una nuova fase di instabilità energetica, con ripercussioni che vanno ben oltre il costo alla pompa. La combinazione tra crisi internazionale e scontro politico rischia infatti di influenzare crescita economica, consenso interno e rapporti con i partner globali.