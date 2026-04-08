Trump: una cocente sconfitta politica, militare ed economica. La Cina leader della diplomazia mondiale, sorride.

Londra – Da oggi il mondo e’ cambiato. Per molti, sopratutto in Occidente, credono che continui come se nulla fosse accaduto. Sono anni che sto analizzando 2 fenomeni: l’ordine mondiale multipolare, i Brics con la loro banca NDB e la dedollarizzazione. E stanotte ho avuto la conferma di tutto quello che ho scritto in precedenza.

Trump e gli Stati Uniti e forse anche alcuni dei suoi alleati hanno perso questa guerra lampo: 1 mese e mezzo.

Ieri sera Trump ha accettato, secondo l’Iran, di:

– Impegno di non aggressione

– Controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz

– Accettazione dell’arricchimento nucleare iraniano

– Revoca di tutte le sanzioni primarie

– Revoca di tutte le sanzioni secondarie

– Abrogazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

– Abrogazione delle risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA

– Pagamento di un risarcimento all’Iran

– Ritiro delle forze combattenti statunitensi dalla regione

– Cessazione della guerra su tutti i fronti, compresi quelli contro le forze di resistenza

Dal punto di vista comunicativo, l’Iran ha letteralmente umiliato gli Stati Uniti, dando una lezione che rimarrà nella storia e infrangendo un mito che sembrava indissolubile. Forse questa e’ la vittoria più grande di Teheran.

Il tutto con la mediazione della Cina, del Pakistan dell’Egitto e della Turchia.

Ma da stanotte e’ la Cina che a questo punto e’ il paese leader al Mondo perche’ come annunciato continuerà a “svolgere un ruolo costruttivo nel ripristino della pace” in Medio Oriente.

E sono i Paesi aderenti ai Brics+ (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa, Egitto, Ethipia, Iran, Emirati Arabi, Indonesia) che possono dirsi soddisfatti dei risultati raggiunti.

Questi Paesi rappresentano il nuovo ordine multipolare mondiale.

Vedremo nei prossimi mesi ed anni cambiamenti nella politica nazionale ed internazionale. Il ruolo marginale dell’Unione Europea sullo scenario mondiale. L’evoluzione della Nato. E, sopratutto, la nascita di un nuovo metodo di pagamento internazionale al posto dei “petrodollari”.

Termino segnalando l’analisi del politologo americano Robert Pape: “Il piano accettato da Trump è una schiacciante sconfitta strategica per gli Stati Uniti e la più grande perdita dalla guerra del Vietnam. Il piano accettato da Trump mostra l’ascesa dell’Iran come quarto centro di potere globale emergente“.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@uam-vertiports.com