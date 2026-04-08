Trump sospende gli attacchi contro l’Iran e rinvia l’ultimatum: due settimane per negoziare su Hormuz e cessate il fuoco

WASHINGTON DC – Una pausa nelle operazioni militari e un tentativo di riaprire il canale negoziale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione per due settimane degli attacchi contro l’Iran, delineando al tempo stesso la possibilità di arrivare a un cessate il fuoco bilaterale.

L’annuncio è stato diffuso tramite un messaggio su Truth, nel quale il capo della Casa Bianca ha illustrato le ragioni della scelta, indicando come determinanti i contatti avuti nelle ultime ore con i vertici pakistani. In particolare, Trump ha fatto riferimento ai colloqui con il primo ministro Shehbaz Sharif e con il capo dell’esercito Asim Munir, dai quali sarebbe emersa una richiesta esplicita di evitare un’immediata escalation militare nella regione.

L’ultimatum delle 20 e il rinvio

La decisione assume un peso ancora maggiore se letta alla luce della precedente linea adottata da Washington. Lo stesso Trump aveva infatti fissato per le ore 20 di martedì 7 aprile, ora americana, il termine ultimo entro il quale valutare un possibile intervento armato su larga scala.

Con il nuovo annuncio, quella scadenza viene di fatto congelata e rinviata di due settimane. Una scelta che segna un cambio di ritmo significativo, trasformando una deadline militare in una finestra diplomatica. Il rinvio consente infatti di guadagnare tempo per verificare margini concreti di intesa con Teheran ed evitare un ulteriore deterioramento della crisi.

La condizione sullo Stretto di Hormuz

Al centro della strategia americana resta però una richiesta precisa. Washington ha subordinato lo stop alle operazioni all’apertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il traffico energetico globale e snodo fondamentale per le rotte petrolifere.

La questione dello stretto rappresenta uno dei nodi più sensibili nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Garantire la libera navigazione in quell’area è considerato da Washington un obiettivo strategico prioritario, sia per motivi economici sia per la sicurezza internazionale. In questo contesto, la disponibilità americana a sospendere gli attacchi viene letta come una leva per ottenere concessioni concrete da parte iraniana.

Obiettivi militari e cambio di fase

Nel suo messaggio, Trump ha rivendicato che gli Stati Uniti avrebbero già raggiunto e superato gli obiettivi militari prefissati. Un’affermazione che suggerisce come l’amministrazione ritenga conclusa la fase più intensa delle operazioni, aprendo così alla possibilità di un passaggio dalla pressione militare al negoziato politico.

Il riferimento agli obiettivi già centrati contribuisce anche a rafforzare la posizione negoziale americana, presentando lo stop agli attacchi non come una concessione, ma come una scelta strategica in un momento favorevole.

La proposta iraniana e i margini di accordo

Un elemento chiave del possibile sviluppo diplomatico riguarda la proposta in dieci punti avanzata da Teheran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, il documento viene considerato una base “credibile e praticabile” su cui costruire un’intesa.

Trump ha inoltre sostenuto che gran parte delle divergenze storiche tra i due Paesi sarebbe già stata affrontata e, in diversi casi, superata. Un’affermazione che, se confermata, indicherebbe un livello di avanzamento dei negoziati più avanzato del previsto.

Le due settimane di pausa dovrebbero quindi servire a definire gli ultimi dettagli tecnici e politici, trasformando un’intesa di principio in un accordo formale.

Prospettive per il Medio Oriente

La possibile intesa tra Stati Uniti e Iran viene presentata dalla Casa Bianca come un passaggio cruciale non solo sul piano bilaterale, ma per l’intero equilibrio del Medio Oriente. Trump ha parlato apertamente della prospettiva di una “pace a lungo termine”, sottolineando come la soluzione della crisi potrebbe avere effetti stabilizzanti su scala regionale.

Nel suo messaggio, il presidente ha anche rivendicato un ruolo di rappresentanza più ampio, affermando di agire non soltanto nell’interesse degli Stati Uniti ma anche “a nome dei Paesi del Medio Oriente”. Un passaggio che evidenzia l’ambizione di Washington di guidare il processo diplomatico.

Resta ora da capire se la finestra di due settimane sarà sufficiente per trasformare i segnali di apertura in un accordo concreto. Molto dipenderà dalla risposta di Teheran, in particolare sulla questione dello Stretto di Hormuz, e dalla capacità delle parti di tradurre le intenzioni politiche in impegni vincolanti.

Il testo integrale del messaggio

Di seguito la traduzione integrale del messaggio pubblicato su Truth dal presidente Donald Trump: “Sulla base delle conversazioni avute con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e il Maresciallo di Campo Asim Munir del Pakistan, e nelle quali mi è stato chiesto di sospendere l’invio di forze distruttive in Iran previsto per questa sera, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran acconsenta all’APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, acconsento a sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un CESSATE IL FUOCO bilaterale! Il motivo di questa decisione è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a buon punto con un accordo definitivo riguardante la PACE a lungo termine con l’Iran e la PACE in Medio Oriente. Abbiamo ricevuto una proposta in 10 punti dall’Iran e riteniamo che sia una base praticabile su cui negoziare. Quasi tutti i vari punti di controversia passati sono stati concordati tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e portare a compimento l’accordo. A nome degli Stati Uniti d’America, in qualità di Presidente, e anche in rappresentanza dei Paesi del Medio Oriente, è un onore vedere questo problema di lunga data vicino alla risoluzione. Grazie per l’attenzione che ci avete dedicato!”