Trump attacca Merz e alza la tensione con la Germania: scontro su Iran, Ucraina e truppe Usa in Europa

WASHINGTON DC – La nuova frattura tra Stati Uniti e Germania si è aperta con un messaggio pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla piattaforma Truth Social, in cui il leader americano ha rivolto un attacco diretto al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Trump ha accusato Merz di concentrarsi su dossier internazionali come la crisi iraniana, invitandolo invece a occuparsi dei problemi interni della Germania. Nel post, il presidente americano ha sostenuto che il cancelliere dovrebbe dedicare più sforzi a temi come immigrazione ed energia, definendo l’azione del governo tedesco inefficace per quanto riguarda la fine del conflitto tra Russia e Ucraina.

“Il Cancelliere della Germania dovrebbe dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia e Ucraina (dove è stato totalmente inefficace!), e a sistemare il suo paese distrutto, in particolare l’immigrazione e l’energia, e meno tempo a interferire con coloro che si stanno liberando della minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, compresa la Germania, un posto più sicuro”. Così il presidente Donald Trump in un post pubblicato sul suo social Truth.

Le origini dello scontro: la guerra in Iran e le accuse reciproche

Il confronto tra i due leader non nasce però con questo ultimo messaggio. Negli ultimi giorni Trump e Merz si sono scambiati accuse sempre più dure sul conflitto in Iran. Il cancelliere tedesco aveva criticato l’approccio degli Stati Uniti, sostenendo che Washington non avrebbe una strategia chiara per uscire dalla guerra e arrivando a descrivere la situazione come una forma di “umiliazione subita dagli Stati Uniti nei negoziati con Teheran”. Trump ha reagito accusando Merz di “non sapere di cosa stia parlando”, respingendo le sue valutazioni sul programma nucleare iraniano e alimentando ulteriormente lo scontro diplomatico.

La mossa più delicata: possibile riduzione delle truppe Usa in Germania

Uno degli aspetti più rilevanti della crisi riguarda la presenza militare americana in Europa. Trump ha dichiarato di star valutando una riduzione del contingente statunitense in Germania, dove attualmente sono presenti circa 36mila soldati americani, parte di una rete strategica fondamentale per la NATO.

Secondo le indiscrezioni, la Casa Bianca starebbe rivedendo la distribuzione globale delle forze militari americane, con una decisione attesa in tempi brevi. Questa ipotesi ha immediatamente generato preoccupazione tra gli alleati europei, perché la Germania rappresenta uno dei principali hub logistici e operativi delle forze statunitensi nel continente.

La risposta di Berlino: “Partnership transatlantica fondamentale”

Nonostante l’escalation, il governo tedesco ha mantenuto una linea prudente. Il cancelliere Friedrich Merz ha ribadito che la Germania resta pienamente impegnata nella partnership transatlantica con gli Stati Uniti, sottolineando il ruolo centrale della NATO nella sicurezza globale e nel contenimento delle crisi internazionali. Dietro la diplomazia ufficiale, tuttavia, emerge una crescente preoccupazione a Berlino per la stabilità dei rapporti con Washington, soprattutto in un contesto geopolitico già fortemente instabile.

Un rapporto sempre più fragile tra Usa ed Europa

Lo scontro tra Trump e Merz si inserisce in una fase delicata dei rapporti transatlantici. Il presidente americano ha più volte criticato gli alleati NATO per un presunto squilibrio negli impegni militari e finanziari, mettendo in discussione l’efficacia dell’Alleanza e la distribuzione degli oneri strategici. Oggi il nodo principale riguarda il ruolo dell’Europa nelle crisi globali, in particolare Ucraina e Iran, che stanno ridefinendo gli equilibri tra Stati Uniti ed Unione Europea.

Un equilibrio diplomatico sempre più instabile

L’attuale fase mostra un progressivo irrigidimento dei rapporti tra Washington e Berlino, con possibili ricadute non solo politiche ma anche militari. La possibile revisione della presenza americana in Germania, insieme allo scontro diretto tra i due leader, apre uno scenario di forte incertezza nei rapporti transatlantici, proprio mentre le principali crisi internazionali restano lontane da una soluzione stabile.